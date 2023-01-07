الولايات المتحدة منزعجة من خطة ياريف لافين وترسل رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية

كبار المسؤولين الأمريكيين يتابعون عن قرب خطة وزير القضاء ياريف لافين

افاد تقرير نشره موقع واللا الإسرائيلي، انّ كبار المسؤولين الأمريكيين يتابعون عن قرب خطة وزير القضاء ياريف لافين، والتي من شأنها أن تحد من استقلالية المحكمة العليا والجهاز القضائي، والتي برأيهم يمكن أن تضر بالنظام الديمقراطي في إسرائيل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قال لموقع والا! الاسرائيلي رداً على سؤال حول خطة ليفين ان"المبادئ الديمقراطية المشتركة هي اساس العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ومؤسسات إسرائيل المستقلة حاسمة عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على الديمقراطية المزدهرة في البلاد".

صرح مسؤولون كبار في الحكومة الأمريكية أن تحركات الحكومة الجديدة ضد نظام القضاء والقلق من الإضرار بالمؤسسات الديمقراطية الإسرائيلية ظهرت في المناقشات التي جرت في البيت الأبيض في الأسابيع الأخيرة حول مسألة تشكيل السياسة تجاه الحكومة الجديدة.

من ناحية أخرى، تتعامل إدارة بايدن مع تحركات الحكومة الإسرائيلية الجديدة ضد الجهاز القضائي بحساسية شديدة، لأنها قضية سياسية داخلية لا تتعلق مباشرة بعلاقات إسرائيل الخارجية. الأمريكيون حريصون للغاية في كل خطوة يتخذونها في هذا الشأن.

من ناحية أخرى، يعتقد مسؤولون كبار في الحكومة الأمريكية أن تنفيذ الخطة قد يؤثر على طبيعة النظام الديمقراطي في إسرائيل بطريقة قد تؤثر أيضًا على العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة، والتي لا تقوم فقط على المصالح ولكن أيضا على القيم المشتركة.