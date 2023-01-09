وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي يصل في زيارة إلى واشنطن

وسيجتمع الوزير الإسرائيلي مع كبار المسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية

وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون درمر وصل اليوم الى واشنطن حيث سيجتمع هناك مع مسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية، جاء هذا نقلا عن مسؤولين إسرائيليين كبار لموقع "والا".

وتعتبر هذه هي الزيارة الأولى لوزير خارجية إسرائيلي الى واشنطن منذ تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة، ويعتبر درمر الوزير الأقرب إلى نتنياهو ومن المتوقع أن يتولى مهمة ادارة الاتصالات من قبله مع البيت الأبيض.

وذكر المسؤولون الإسرائيليون أن زيارة درمر من المتوقع أن تتعامل مع التنسيقات الأولية بين إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية حول سلسلة من المواضيع، مثل ايران، القضية الفلسطينية وعملية التطبيع مع العالم العربي.

مباحثات درمر في واشنطن تجري قبل أسبوع من وصول مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إلى إسرائيل حيث سيجتمع خلالها مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين.

وكان سوليفان صرح خلال مقابلة مع إداعة أمريكية الجمعة الماضية أنه خلال زيارته إلى إسرائيل سيوضح أن إدارة بايدن ملتزمة بأمن إسرائيل وإنه ينوي أن يناقش مع نتنياهو التهديد النووي الايراني والفرص مع العالم العربي.

وقال سوليفان "نحن نواصل دعم حل الدولتين وسنعارض السياسات والخطوات التي تقوض احتمال تحقيقه مستقبلا أن تمس بالوضع الراهن في القدس. سأكون واضحا ومباشرا (مع نتنياهو) في هذه القضايا".