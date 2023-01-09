مستشار الأمن القومي الأمريكي يزور إسرائيل قريبا

وأكد سوليفان أمام صحافيين أن الاتفاق النووي حاليا ليس من أولويات الولايات المتحدة

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اليوم إنه سيصل في زيارة الى إسرائيل. وقال "الولايات المتحدة وإسرائيل تتقاسمان نفس الأهداف بالنسبة لايران" واضاف "كلا البلدين يستخدمان تكتيكات مختلفة".

وعبر سوليفان أيضا عن مخاوفه بخصوص العلاقة بين ايران وروسيا، وقال إن "ايران يمكن أن تساهم في جرائم حرب في أوكرانيا في حال ساعدت روسيا عسكريا". وقال إن التهديد الذي تمثله ايران هو فرصة للولايات المتحدة للتواصل مع إسرائيل.

وتحدث سوليفان الى عدد من الصحافيين خلال رحلة الرئيس الأمريكي بايدن إلى المكسيك، وأوضح أن الاتفاق النووي مع ايران ليس في جدول الأولويات الأمريكية في الوقت الحالي، وإنه لا يزال يؤمن بأن الطريق الأفضل لمنع ايران من الحصول على سلاح نووي هي الطريق الديبلوماسية، وأضاف أن الموضوع سيتم مناقشته مع المسؤولين الإسرائيليين، ولم يشر سوليفان الى موعد الزيارة الدقيق التي سيجريها الى إسرائيل.

وبحسب مصادر أمريكية لرويترز، فإن زيارة سوليفان ستجري على ضوء مخاوف الإدارة الأمريكية من تشكيلة الحكومة الجديدة في إسرائيل، ومن أن الأمر سيؤدي الى تدهور العلاقات مع الفلسطينيين. ويعمل الرئيس بايدن على تنسيق المواقف مع حكومة نتنياهو بشأن الاتفاق مع ايران، والتحالف بين الولايات المتحدة والسعودية.

ووصف الرئيس بايدن نتنياهو الأسبوع الماضي أنه "صديق من عشرات السنوات"، ويخطط رئيس الحكومة الإسرائيلية السفر الى الولايات المتحدة الشهر القادم للاجتماع مع الرئيس بايدن في البيت الأبيض، وعلى صعيد، سيزور وزير الخارجية الأمريكية انتوني بلينكن إسرائيل قريبا.