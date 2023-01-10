حزب الله اللبناني يحث فرنسا على معاقبة مجلة شارلي إيبدو بسبب الرسوم الساخرة من خامنئي

قال حزب الله في بيان "نُدين وبشدّة العمل القبيح الذي أقدمت عليه هذه المجلة" التي وصفها بـ"المشؤومة"، داعياً "الحكومة الفرنسية إلى اتخاذ الإجراءات الحاسمة.

أدانت جماعة حزب الله اللبنانية، باريس اليوم الثلاثاء، ودعت إلى معاقبة القيمين على مجلة شارلي إبدو بعد نشرها رسوماً كاريكاتورية اعتبرتها إيران مهينة للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.

وقال حزب الله في بيان "نُدين وبشدّة العمل القبيح الذي أقدمت عليه هذه المجلة" التي وصفها بـ"المشؤومة"، داعياً "الحكومة الفرنسية إلى اتخاذ الإجراءات الحاسمة لمعاقبة القائمين على هذا العمل بسبب اعتدائهم على مقدسات وكرامات أمّة بكاملها".

وأضاف البيان، "يجب على الحكومة الفرنسية أن تفصل بين نزاعها السياسي مع إيران وبين السماح لمجلات وقحة كـ+شارلي إيبدو+ من النيل من مقدسات وكرامات المسلمين ومقاماتهم ورموزهم، وأن لا تكون شريكة في هذه الإساءة إليهم".

وكانت المجلة قد نشرت الأربعاء الماضي، رسوما كاريكاتورية لخامنئي، أعلى شخصية سياسية ودينية في إيران، في إطار مسابقة أقامتها دعما للاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني على إثر توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.

وذكرت وكالة "مهر" للأنباء، أن الخارجية الايرانية استدعت السفير الفرنسي لديها، للاحتجاج على سلوك صحيفة "شارلي إبدو على خلفية الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للمقدسات الدينية والوطنية في إيران التي نشرتها"، ومن جانبه، قال السفير الفرنسي، إنه سينقل على الفور احتجاج طهران للسلطات الفرنسية.

وجهت إيران، الأربعاء الماضي، تحذّيرا للحكومة الفرنسية من ردّ حاسم، بعد نشر مجلة "تشارلي إيبدو" الساخرة رسوما كاريكاتورية "مهينة" للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.