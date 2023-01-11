الولايات المتحدة الأمريكية: ارتفاع جرائم معاداة السامية بنسبة 41 في المائة في نيويورك سنة 2022

في الآونة الأخيرة ، تم الاعتداء على يهودي وابنه خارج سوبر ماركت كوشير وطارد مهاجمون مجموعة من الأولاد اليهود وأطلقوا صاعقة كهربائية

شهدت جرائم معاداة السامية في سنة 2022 إرتفاعا بشكل كبير في ولاية نيويورك، حيث بلغة نسبة 41 في المائة وفقًا لتحليل بيانات الجريمة الذي أجرته The Algemeiner، وكان هناك إجمالي 293 حادثة معادية للسامية في سنة 2022 ، مقارنة بـ 207 في سنة 2021.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني وحده، تم تسجيل ما لا يقل عن 45 جريمة كراهية بدوافع معاداة السامية مقارنة بـ 20 في نفس الشهر من 2021، وفقًا لبيانات شرطة نيويورك، زيادة 125 في المائة.

وتم الاعتداء في الآونة الأخيرة، على يهودي وابنه خارج سوبر ماركت، وطارد معادين للسامية مجموعة من الأولاد اليهود وأطلقوا صاعقة كهربائية وهم يهتفون "يهود! اخرجوا من هنا!" في حي فلاتبوش في بروكلين.

كما تم إحباط محاولة هجوم عندما ألقت شرطة نيويورك القبض على شخصين مسلحين يحملان سكينًا كبيرًا ، وسلاحًا ناريًا من طراز Glock 17، ومجلة من 30 طلقة وشارة نازية ، كانوا يخططون لشن هجوم على الجالية اليهودية في نيويورك ، في محطة بن 18 نوفمبر/تشرين الثاني.

استهدفت معظم جرائم الكراهية المعادية للسامية ضد اليهود في مدينة نيويورك اليهود الأرثوذكس أو الحسيديين وارتكبها أشخاص من مجموعات الأقليات الأخرى ، وفقًا لتقرير صادر عن أمريكيون ضد معاداة السامية يوثق الجرائم المعادية للسامية في مدينة نيويورك بين أبريل/نَيْسان 2018. وأغسطس/آب 2022.

وقد تم تسجيل إجمالي 194 حادثة خلال هذه السنوات الأربع، 154 منها اعتداء جسدي و 40 اعتداء لفظي آخر. 22 في المائة من الجرائم ارتكبها مراهقون و 23 في المائة ارتكبها مجموعة من شخصين أو أكثر.

ووقعت 151 هجمة في أربعة أحياء فقط في بروكلين - في فلاتبوش ميدوود وكراون هايتس وبورو بارك كنسينغتون وويليامزبرغ.