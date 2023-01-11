الولايات المتحدة تحث الأردن والسلطة الفلسطينية على الانضمام إلى قمة "النقب2"

حث مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شوليت، في بيان، الأردنيين والفلسطينيين على الانضمام إلى منتدى النقب

اختتمت اجتماعات منتدى النقب التي استمرت يومين في العاصمة الإماراتية أبو ظبي أمس الثلاثاء، وقال مسؤولون أمريكيون إنهم "يريدون تطوير خطوات واضحة وملموسة وعملية من شأنها تعزيز التكامل في المنطقة".

وحث مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شوليت، في بيان، الأردنيين والفلسطينيين على الانضمام إلى منتدى النقب، الذي تأسس في مارس/آذار الماضي خلال الاجتماع الافتتاحي لوزراء الخارجية في جنوب إسرائيل، وقال شوليت إن "الولايات المتحدة ترحب أيضا بانضمام الدول الأخرى إلى المنتدى".

ويضم منتدى النقب حاليًا إسرائيل والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الدول التي وقعت على اتفاقيات إبراهيم - الإمارات والبحرين والمغرب، وبالإضافة إلى هذا، فإن مصر جزء من المنتدى، الذي سيكون في مدينة الداخلة في الصحراء بالمغرب في الأشهر المقبلة.

وقال الأردن، الذي وقع معاهدة سلام مع إسرائيل عام 1994، إنه "لن يشارك في المنتدى بدون تمثيل فلسطيني". ورفضت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية الانضمام إلى مجموعة وزراء الخارجية.

وكان لقاء أبو ظبي أول مرة تلتقي فيها مجموعات العمل التي تم تأسيسها في قمة النقب الأولى شخصيًا. حيث تدرس مجموعات العمل مشاريع متعددة الأطراف في مجالات الصحة والأمن الإقليمي والتعليم والتسامح والأمن المائي والغذائي والسياحة والطاقة.