المغرب : تفكيك خلية موالية لتنظيم "داعش" في عملية أمنية مشتركة مع إسبانيا

تندرج هذه العملية الأمنية المشتركة في إطار التنسيق الأمني المتواصل والمتميز بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية

تمكنت السلطات الأمنية المغربية، اليوم الأربعاء، في عملية مشتركة مع السلطات الأمنية الإسبانية، من تفكيك خلية موالية لتنظيم "داعش"، تتكون من 3 عناصر ينشطون في كل من البلدين.

وأوضح البيان لوزارة الداخلية المغربية، أن "عمليات التدخل التي باشرتها عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات)، أسفرت عن توقيف أحد العناصر المتطرفة في مدينة اشتوكة إيت باها، بالتزامن مع إلقاء السلطات الإسبانية القبض على عضوين ينشطان في إطار الخلية الإرهابية نفسها في ألميريا".

وبحسب المصدر نفسه، فإن "الأبحاث المنجزة توصلت إلى أن الأشخاص الموقوفين في إطار هذه القضية بايعوا تنظيم "داعش"، وكانوا ينشطون في نشر وترويج الفكر المتطرف بغرض التجنيد والاستقطاب"، مضيفا أنهم "أبدوا استعدادهم للانخراط في عمليات إرهابية بعد تعذر التحاقهم بمعاقل هذا التنظيم الإرهابي بمنطقة الساحل، حيث تربطهم علاقات مع مقاتلين مكلفين بتجنيد وتسهيل دخول المتطوعين للقتال لهذه المنطقة".

وتبين من خلال تفتيش منزل الموقوف في اشتوكة آيت باها، حُجزت مجموعة من المعدات والدعامات الرقمية التي ستخضع للفحص التقني اللازم، إضافة إلى قناع وسلاح أبيض، ومخطوطات تمجّد تنظيم داعش" وفق البيان.

وتندرج هذه العملية الأمنية المشتركة في إطار التنسيق الأمني المتواصل والمتميز بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية، حرصا على تحييد جميع المخاطر والتهديدات الإرهابية المحدقة بالبلدين، وسعيا كذلك لتعزيز التعاون الثنائي لفك الارتباطات القائمة بين الخلايا المتطرفة التي تنشط بين البلدين.