أشعل تعيينه انتقادات شديدة من المدافعين عن المناخ لتعيين شخصية معروفة في صناعة النفط وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى إبطاء التقدم في مكافحة الاحتباس الحراري

تم الإعلان عن تكليف رئيس شركة بترول أبو ظبي الوطنية، الخميس رئيسا لمؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب28) الذي تستضيفه الإمارات هذا العام، في خطوة تعرضت لانتقادات شديدة من المدافعين عن المناخ على خلفية تعيين شخصية معروفة في صناعة النفط وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى إبطاء التقدم في مكافحة الاحتباس الحراري.

وأعلنت وكالة أنباء الإمارات تكليف سلطان أحمد الجابر، والذي يشغل أيضا منصب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي بهذا الدور. وشارك الجابر وهو أيضا وزير الصناعة في الإمارات في أكثر من عشرة اجتماعات للمؤتمر. ويشغل أحمد الجابر أيضا منصب رئيس مجلس إدارة شركة مصدر، وهي شركة الطاقة المتجددة المملوكة للحكومة.

ونقلت الوكالة عن الجابر قوله "نسعى إلى تقديم نهج واقعي وعملي وبراغماتي يركز على إيجاد الحلول ويحدث نقلة نوعية في العمل المناخي والنمو الاقتصادي منخفض الانبعاثات".

وسيعقد كوب28 في دبي في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الاول/ديسمبر القادمين. يشار إلى أن مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) الذي عقد في مصر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وافق على مبدأ إنشاء صندوق مالي محدد لتعويض الأضرار الناجمة عن التغير المناخي في أفقر دول العالم، دون تحديد أي أهداف جديدة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة.

في الوقت نفسه، حظي تعيين الجابر بترحيب رئيس شؤون المناخ السابق في الأمم المتحدة ايفو دي بوير، الذي أكد أن عمل الجابر في النمو الاخضر والطاقة المتجددة يمنحه "الفهم والخبرة والمسؤولية" لإنجاح كوب28.

بعدما عملت على تنويع اقتصادها على مدى عقود، أصبحت الدولة الصحراوية التي يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين بينهم تسعة ملايين أجنبي تعتمد بشكل أقل على البترول. لكنها تتوقع أن تحتاج صناعة النفط والغاز إلى استثمار أكثر من 600 مليار دولار كل عام حتى سنة 2030 لمجرد مواكبة الطلب المتوقع.

تنفق الإمارات مليارات الدولارات لتطوير طاقة متجددة كافية لتغطية نصف احتياجاتها بحلول عام 2050، وقد أطلقت "مبادرة استراتيجية" تستهدف الحياد الكربوني بحلول ذلك العام.