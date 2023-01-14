كندا تعلن ضبط أكبر كمية لمخدر الأفيون في تاريخها بفضل شرطة دبي

بدورها أكدت القيادة العامة لشرطة دبي أنها "تترجم نهج الإمارات في التعاون الدولي للتصدي للجريمة في كل مكان"

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أمس الجمعة، أن السلطات الكندية كشفت، أنها تمكنت من ضبط أكبر كمية من مخدر الأفيون في تاريخها المُعاصر، والتي بلغت 2 طن و500 كيلو غرام، وذلك بفضل معلومات حصلت عليها من شرطة دبي.

وأضافت الوكالة، أن المفوض المساعد في شرطة الخيالة الكندية، ويل نج، قد أكد خلال مؤتمر صحفي، أن "سلطات بلاده تمكنت من ضبط 2 طن و500 كيلو غرام من الأفيون بقيمة مادية تجاوزت الـ50 مليون دولار كندي (37.3 دولار أمريكي)، كانت مخبأه في 19 حاوية شحن بحرية"، مشيرة إلى أنه "توجه بالشكر إلى القيادة العامة لشرطة دبي على دعمهم الحاسم، وتعاونهم الدائم معها في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود".

وقال ويل نج،: "نحن نعمل بشكل وثيق مع الشركاء المحليين والدوليين ونتخذ نهجاً استباقياً لمكافحة منظومة الجرائم العابرة للحدود"، وأضاف أن "التحقيق للوصول إلى المجرمين المسؤولين عن الشحنة ما زال مستمراً".

بدورها أكدت القيادة العامة لشرطة دبي أنها "تترجم نهج الإمارات في التعاون الدولي للتصدي للجريمة في كل مكان"، وذكرت أن "العملية تعتبر نموذجاً للتعاون بين شرطة دبي والسلطات الكندية، وواحدة من العمليات المشتركة التي جاءت نتيجة للعلاقات المتينة بين الجانبين لتعزيز الأمن، ومكافحة الجريمة المنظمة".

وأوضحت شرطة دبي أنها "تلقت معلومات موثوقة، أظهرت مسار الحاويات عبر 5 دول قبل وصولها إلى وجهتها كندا"، وأشارت إلى أن "المخدرات مخبأة داخل منصات شحن بلاستيكية مُثبتة في 19 حاوية شحن بحرية".