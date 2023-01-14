بلجيكا : السلطات ترحل الإمام حسن إيكويسن إلى المغرب

قالت المسؤولة البلجيكية في بيان صحفي "بفضل التعاون الجيد مع فرنسا أعدنا حسن إيكويسن إلى المغرب بلده الأصلي"

أعلنت وزيرة الدولة البلجيكية لشؤون اللجوء والهجرة، نيكول دي مور، أمس الجمعة، نبأ ترحيل الإمام المغربي حسن إيكويسن إلى بلاده على خلفية إدلائه بتصريحات معادية “للسامية ومتعارضة مع مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة”، وأشادت بـ"التعاون الجيد" مع فرنسا في هذا الملف.

وقالت المسؤولة البلجيكية في بيان صحفي "بفضل التعاون الجيد مع فرنسا أعدنا حسن إيكويسن إلى المغرب بلده الأصلي"، مؤكدة أنه "يجب إبعاد أي شخص لا يملك الحق في أن يكون هنا".

وأبعد الداعية السابق في شمال فرنسا الذي أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان صدور أمر بترحيله في نهاية تموز/يوليو، إلى المغرب بطائرة متوجهة إلى الدار البيضاء بعد منحه وثيقة مرور من قنصلية المغرب في مدينة لييج.

وفي باريس أوضحت وزارة الداخلية أن أمر الطرد الفرنسي "يتضمن منع عودته" إلى الأراضي الأوروبية. وأضافت أن الإمام مسجل في الملف المشترك للمطلوبين في نظام شنغن "ما يجعل من الممكن منع أي دخول له إلى المنطقة الأوروبية".

لكن الإمام توارى عن الأنظار عندما تم التصديق على المرسوم بشكل نهائي من قبل مجلس الدولة في 31 آب/أغسطس. وكان قد فر إلى بلجيكا الناطقة بالفرنسية حيث أوقف في منطقة مونس (جنوب غرب) في 30 أيلول/سبتمبر.