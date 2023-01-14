تشارلز الثالث و الأمير وليام يتجاهلان المحتو المدوّي لمذكرات هاري ويلتزمان الصمت

ويلتزم قصر باكنغهام الصمت حيال تصاريح هاري التي تُعد سلبية مع اقتراب حفلة تتويج تشارلز الثالث في السادس من أيار/مايو.

لم يبدر عن الملك تشارلز الثالث ووريث عرشه الأمير وليام الخميس أي ردّ فعل أو تعليق على ما تضمنته مذكرات الأمير هاري من محتوى مدوّ عن العائلة الملكية البريطانية، بل التزما الصمت في إطلالتهما الأولى بعد صدور الكتاب وتحقيقه مبيعات ضخمة.

وتوجّه أحد المراسلين بالسؤال للأمير وليام عقب زيارته مستشفى في ليفربول شمال انكلترا "هل ستعلّق على كتاب هاري يوماً ما"؟، ولم يظهر أمير ويلز أي رد فعل، فيما وجّه إلى جانب زوجته كيت تحية مع ابتسامة للحاضرين.

وملتزماً بشعار "حافظ على هدوئك واستمر" الذي اشتهر في المملكة المتحدة مع بداية الحرب العالمية الثانية، تجاهل الملك تشارلز الثالث التطورات الأخيرة في أحد اللقاءات الشعبية قرب بالمورال.

وشهدت هذه القلعة الاسكتلندية وفاة الملكة إليزابيث الثانية في أيلول/ سبتمبر، وفيها أيضاً أبلغ تشارلز عام 1997 ابنيه وليام وهاري بنبأ وفاة والدتهما ديانا في باريس، في مشهد تطرق إلى تفاصيله الأمير هاري في كتاب "سبير".

وفي هذه المذكرات، لم يستثن الأمير هاري الذي يقيم منذ عام 2020 في كاليفورنيا أحداً، رغم تأكيده عدم رغبته في إيذاء أي شخص بل أمله في المصالحة مع أفراد العائلة. ويوجّه هاري سهامه في الكتاب باتجاه الجميع بدءاً منه شخصياً عندما كان مراهقاً يتناول المخدرات والكحول، وصولاً إلى والده الملك تشارلز الثالث وشقيقه وليام وزوجة أبيه كاميلا وزوجة أخيه كيت.

وكان وليام الذي يصفه هاري بـ"الأخ الحبيب والعدو اللدود" أكثر مَن طالته الانتقادات في "سبير". وأثار كتاب الأمير هاري الجديد، ضجة في العالم، حيث اعترف الأمير المنفي في مقابلة مع شبكة البث الأمريكية CBS: "كنت عنصريًا قبل أن أقابل ميغان ماركل". كما قال إنه كان "ساذجًا" بشأن تأثير عرق ميغان على التغطية الإعلامية لعلاقتهما.

ويلتزم قصر باكنغهام الصمت حيال تصاريح هاري التي تُعد سلبية مع اقتراب حفلة تتويج تشارلز الثالث في السادس من أيار/مايو.