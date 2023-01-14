طهران تستدعي سفير لندن بعد إعدام الإيراني-البريطاني المدان بالتجسس

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية السبت استدعاء السفير البريطاني في طهران، بعد ساعات من الإعلان عن إعدام الإيراني-البريطاني علي رضا أكبري لإدانته بالتجسس لصالح المملكة المتحدة.

وأفادت الوزارة "ردا على التدخلات غير المتعارف عليها للمملكة المتحدة، بما يشمل مجال الأمن القومي للجمهورية الإسلامية، تم استدعاء سفير هذا البلد في طهران سايمون شركليف اليوم". وأضافت أن على حكومة المملكة المتحدة "تحمّل مسؤولية إجراء اتصالات غير تقليدية تستهدف الأمن القومي الإيراني"، معتبرة أن "الدعم غير المبرر والمخادع لعميل التجسس لا يتوافق مع مزاعم بشأن العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل".

وكان القضاء الإيراني أعلن السبت تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق أكبري (61 عاما) الذي سبق له شغل مناصب بارزة منها في وزارة الدفاع وأمانة المجلس الأعلى للأمن القومي، بعد إدانته بالتجسس لصالح جهاز الاستخبارات البريطاني "أم آي 6".

وأعلنت المملكة المتحدة السبت فرض عقوبات على المدّعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، تعبيرا عن "اشمئزاز" لندن بعد إعدام الإيراني البريطاني علي رضا أكبري بتهمة التجسّس.

وكتب وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي على تويتر "عبر فرض عقوبات عليه اليوم، فإنّنا نسلّط الضوء على اشمئزازنا من إعدام علي رضا أكبري"، من دون أن يحدّد طبيعة هذه العقوبات. وأضاف "نطالب بمحاسبة النظام (الإيراني) على انتهاكاته المروّعة لحقوق الإنسان".