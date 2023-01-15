عارضة الأزياء الأميركية من أصل فلبيني تُتوج ملكة جمال الكون

غابرييل هي أول أميركية من أصل فلبيني تفوز بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة. وتم اختيار ملكة جمال جمهورية الدومينيكان، أندرينا مارتينيز، وصيفة ثانية لغابرييل

حصدت المصممة وعارضة الأزياء الأمريكية آر بوني غابرييل، لقب ملكة جمال الكون، خلال نهائي النسخة 71 من مسابقة ملكة جمال الكون، السبت، في نيو أورليانز بالولايات المتحدة.

وقبيل الإعلان عن اسم الفائزة، أغمضت غابرييل عينيها وشبكت يديها مع وصيفتها ملكة جمال فنزويلا أماندا دودامل، وابتسمت لحظة سماع اسمها. وتم اختيار ملكة جمال جمهورية الدومينيكان، أندرينا مارتينيز، وصيفة ثانية لغابرييل.

https://twitter.com/i/web/status/1614472872382304256 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وبحسب سكاي نيوز عربية، فإن غابرييل هي أول أميركية من أصل فلبيني تفوز بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة. وتسلمت غابرييل باقة من الزهور، ملفوفة في وشاح الفائزة، ثم توجت باللقب.

TIMOTHY A. CLARY / AFP تحتفل ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية R'Bonney Gabriel (C) بعد فوزها بمسابقة ملكة جمال الكون الـ 71 في مركز مؤتمرات نيو أورلينز إرنست إن موريال في نيو أورلينز ، لويزيانا في 14 يناير 2023. توج الأمريكي R'Bonney Gabriel باعتباره الجديد ملكة جمال الكون. وفازت بالوصيفة الثانية أندرينا مارتينيز فونييه من جمهورية الدومينيكان وكانت الوصيفة الأولى أماندا دودامل من فنزويلا.

وكان أكثر ما خطف الأضواء بعد فوزها بمسابقة ملكة جمال الكون هو تاج لم تضع مثله أي ملكة جمال على رأسها قبل اليوم، لأنه نادر ويزيّن الآن رأس من فازت على 85 مرشحة نافسنها على اللقب، وهي الأميركية R’Bonney Gabriel المولودة منذ 28 سنة، لأب فلبيني مهاجر وأم أميركية بمدينة هيوستن في ولاية تكساس، على ما أفادت العربية.نت.

AP Photo/Gerald Herbert تم الإعلان عن المتسابقات الخمسة الأخريات خلال الجولة الأخيرة من مسابقة ملكة جمال الكون الـ 71 في نيو أورلينز ، السبت 14 يناير 2023. من اليسار إلى اليمين ملكة جمال جمهورية الدومينيكان أندرينا مارتينيز ، الآنسة كوراكاو غابرييلا دوس سانتوس ، ملكة جمال بورتوريكو أشلي كارينو ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية R'Bonney Gabriel وملكة جمال فنزويلا أماندا دوداميل

آر بوني غابرييل، هي في الأساس ملكة جمال ولاية تكساس، ولفتت الأنظار حين تحدثت خلال الأسئلة التي وجهها إليها القيّمون على مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة العام الماضي عن الموضة المستدامة وتغير المناخ، فكانت إجاباتها أفضل من منافساتها، وعرّفت يومها بنفسها كعارضة ومصممة أزياء، وهو ما كررته عن نفسها بمسابقة ملكة جمال الكون.

https://twitter.com/i/web/status/1614473576677249024 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

دار "معوّض للمجوهرات" صممت التاج، وصنعته من 110 قراريط ياقوت أزرق، و48 قيراطا من ماس أبيض، تبرز في أعلاه درة من 45،14 قيراط ياقوت ملكي أزرق، وفقا لما تلخص "العربية.نت" مقتطفات قرأتها عنه أونلاين، وورد ببعضها أن الدار التي تأسست قبل 135 عاما، أطلقت عليه اسم Force for Good وأن كلفته عليها بلغت 5 ملايين و750 ألف دولار، وهو ما ذكرته أيضا سيدة الأعمال التايلاندية Anne Jakrajutatip المالكة لمسابقة ملكة جمال الكون.

AP Photo/Gerald Herbert نقاط ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية R'Bonney Gabriel على خشبة المسرح بعد تتويجها ملكة جمال الكون في مسابقة ملكة جمال الكون 71 ، في نيو أورلينز يوم السبت 14 يناير 2023

ولم يحالف الحظ ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون، ولا ملكة جمال البحرين إيفلين عبدالله خليفة، في بلوغ المرحلة نصف النهائية من المسابقة التي انتهت بحلول الفنزويليةAmanda Dudamel كوصيفة أولى، وملكة جمال جمهورية الدومينيكان Andreína Martínez Founier وصيفة ثانية، بينما حلّت ملكتا جمال كوراساو وبورتوريكو رابعة وخامسة.