عارضة الأزياء الأميركية من أصل فلبيني تُتوج ملكة جمال الكون

حصدت المصممة وعارضة الأزياء الأمريكية آر بوني غابرييل، لقب ملكة جمال الكون، خلال نهائي النسخة 71 من مسابقة ملكة جمال الكون، السبت، في نيو أورليانز بالولايات المتحدة.

وقبيل الإعلان عن اسم الفائزة، أغمضت غابرييل عينيها وشبكت يديها مع وصيفتها ملكة جمال فنزويلا أماندا دودامل، وابتسمت لحظة سماع اسمها. وتم اختيار ملكة جمال جمهورية الدومينيكان، أندرينا مارتينيز، وصيفة ثانية لغابرييل.