لأول مرة منذ توليه الحكم.. الرئيس الجزائري يزور فرنسا في مايو/أيار المقبل

قالت الرئاسة في بيان لها، "تم خلال اتصال هاتفي بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق اليوم الأحد، تحديد موعد الزيارة"

كشفت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأحد، عن زيارة مرتقبة للرئيس عبد المجيد تبون، إلى فرنسا في مايو/أيار المقبل، والتي تعتبر الأولى من نوعها له منذ وصوله الحكم في 2019.

وقالت الرئاسة في بيان لها، "تم خلال اتصال هاتفي بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق اليوم الأحد، تحديد موعد الزيارة"، موضحة أنه" خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه تبون من ماكرون تناولا الجانبان قضايا تهم العلاقات الثنائية".

وأكدت أن الرئيسان تطرقا إلى "زيارة الدولة التي سيؤديها تبون إلى فرنسا، حيث اتفقا على أن تكون خلال مايو/أيار المقبل".

وعرفت فترة حكم عبد المجيد تبون عدة هزات في العلاقات مع فرنسا بسبب ملفات الحقبة الاستعمارية (1830/1962) وكذا قضايا الهجرة.

وزار الرئيس الفرنسي في أغسطس/ آب الماضي، الجزائر من أجل "فتح صفحة جديدة" في العلاقات بين البلدين.

وأكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة نشرت، الأربعاء الماضي ، أنّه لن يطلب "الصفح" من الجزائريين عن استعمار فرنسا لبلدهم لكنّه يأمل أن يستقبل نظيره الجزائري عبد المجيد تبّون في باريس هذا العام لمواصلة العمل وإيّاه على ملف الذاكرة والمصالحة بين البلدين.