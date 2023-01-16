صحيح أن معاداة السامية في ازدياد، لكن هذا لن يكون السبب الوحيد لهجرة اليهود الى البلاد، سيتدفق عدد كبير الى البلاد، سياسة الحكومة ستكون المضي قدما

أجرت الحكومة الإسرائيلية الأحد نقاشا خاصا حول الإعفاء من التأشيرة للولايات المتحدة، واستمعت الى ايجازات من وزير الداخلية آرييه درعي اوضح خلالها اين تقف الاتصالات مع الأمريكيين.

ومن المتوقع أن تقوم الولايات المتحدة خلال الأيام القادمة بنشر نسبة رفض طلبات التأشيرة التي يقدمها إسرائيليون، وفي حال كانت أقل من 3% فإن إسرائيل يمكنها ان تقبل للانضمام الى برنامج الإعفاء، مع ذلك يتطلب الأمر من إسرائيل المزيد من الخطوات، من بينها قوانين مناسبة بالكنيست. ويقدر مسؤولون أمريكيون أن تكون نسبة الرفض أقل من 3%.

وأشار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في النقاش إلى أن هذه خطوة هامة وتوجد فرصة لدفع قضية الإعفاء من التأشيرة لدخول الولايات المتحدة.

وقال نتنياهو إن "إسرائيل تزداد قوة، سنجتاز الولايات المتحدة في نمونا، تجاوزنا اوروبا بالفعل. سنقود بذلك عملية جذب للهجرة من الغرب إلى إسرائيل حتى نحسن الظروف. صحيح أنه حتى الآن تتزايد معاداة السامية، لكن هذا لن يكون السبب الوحيد لهجرة اليهود الى البلاد، سيتدفق عدد كبير من الناس الى البلاد، سياسة الحكومة ستكون المضي قدما، ومحاولة استغلال شباك الفرص هذا".

يُذكر أن النائب الإسرائيلي داني دانون، أكد للسفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نيديس،نهاية العام المنصرم، أن حزب الليكود برئاسة رئيس الوزراء المقبل بنيامين نتنياهو سيعزز برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية، وذلك بعد وصول الحكومة الجديدة إلى السلطة.