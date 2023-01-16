أميركي محتجز في إيران يضرب عن الطعام ويناشد جو بايدن التدخل لإطلاق سراحه

أضاف في الرسالة الموجهة لبايدن والتي نشرها المحامي جاريد غينسر "والآن وبعد 7 سنوات (تولى خلالها رئيسان آخران السلطة في الولايات المتحدة) ما زلت محتجزا"

ناشد أميركي‭ ‬من أصل إيراني مسجون في إيران منذ أكثر من 7 سنوات بتهم تجسس ترفضها الولايات المتحدة باعتبارها لا أساس لها، اليوم الاثنين، الرئيس الأميركي جو بايدن إعادته إلى الوطن وقال إنه "سيبدأ إضرابا عن الطعام لمدة 7 أيام".

وقال سياماك نمازي، البالغ من العمر 51 عاما، "عندما تركتني إدارة أوباما في خطر.. وأطلقت سراح المواطنين الأميركيين الآخرين المحتجزين كرهائن في إيران في 16 يناير/كانون الثاني 2016، وعدت الحكومة الأميركية عائلتي بإعادتي بأمان إلى الوطن في غضون أسابيع".

وأضاف في الرسالة الموجهة لبايدن والتي نشرها المحامي جاريد غينسر "والآن وبعد 7 سنوات (تولى خلالها رئيسان آخران السلطة في الولايات المتحدة) ما زلت محتجزا في سجن إيفين سيئ السمعة بطهران"، وطلب نمازي من بايدن أن يقضي دقيقة واحدة في اليوم على مدى الأيام السبعة المقبلة في التفكير في معاناة المواطنين الأميركيين المحتجزين في إيران ومن بينهم خبير البيئة مراد طهباز، البالغ من العمر 67 عاما، الذي يحمل أيضا الجنسية البريطانية ورجل الأعمال عماد شرقي وعمره 58 عاما".

وأضاف الأميركي‭ ‬من أصل الإيراني "وحده رئيس الولايات المتحدة يملك سلطة إعادتنا جميعا إلى ديارنا إذا عقد العزم على ذلك".

وردا على طلب للتعليق، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن "الحكومة ملتزمة بتأمين حرية نمازي"، لكن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة "تبذل قصارى جهدها" للتوصل إلى الافراج عن المواطنين الأميركيين المعتقلين في إيران.

وأفادت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية الإيرانية، الجمعة المنصرم، أن السلطات الإيرانية ألقت القبض على صحفي نشر مقابلات مع أسر السجناء المحكوم عليهم بالإعدام على خلفية احتجاجات عمت أرجاء البلاد.