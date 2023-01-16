رئيس الوزراء الإسرائيلي يتوقع زيادة هائلة في الهجرة من الولايات المتحدة

أضاف بنيامين نتنياهو، "سنقود إلى الهجرة من الغرب من قبل المهاجرين المحتملين الذين يرغبون في تحسين رفاههم [المالي]. بالطبع، هناك أيضًا تصاعد في معاداة السامية"

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لأعضاء مجلس الوزراء خلال اجتماع أخير أن إسرائيل ستشهد زيادة هائلة في الهجرة من الدول الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة.

ووفقًا لتقرير صادر عن "إسرائيل هيوم" صباح اليوم الإثنين، فإن رئيس الوزراء نتنياهو توقع خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة أمس الأحد، أن "النمو الاقتصادي الإسرائيلي سيتجاوز النمو الاقتصادي للولايات المتحدة"، وقال إن "الاقتصاد الإسرائيلي يزداد قوة، وسوف نتفوق على الولايات المتحدة، وقد تفوقنا بالفعل على أوروبا".

وأضاف بنيامين نتنياهو، "سنقود إلى الهجرة من الغرب من قبل المهاجرين المحتملين الذين يرغبون في تحسين رفاههم [المالي]. بالطبع، هناك أيضًا تصاعد في معاداة السامية، لكن هذا لن يكون القوة الدافعة الوحيدة للانتقال إلى إسرائيل، التدفق سيكون كبير."

إلى جانب دخول إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة للولايات المتحدة، فإن اقتصاد الدولة اليهودية القوي سيجذب المزيد من المهاجرين اليهود الأمريكيين.

وروج نتنياهو لإصلاحاته في سوق العملات الأجنبية في منتصف التسعينيات، مجادلاً بأن تحرير السوق لن يؤدي إلى النمو الاقتصادي فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى الهجرة إلى إسرائيل.

وتابع بنيامين نتنياهو، "انظر إلى ما فعلناه بهذه الإصلاحات. في ذلك الوقت، لم يكن بإمكانك نقل الأموال من إسرائيل، وحذر الناس من أن إجراءاتنا ستفتح الباب على مصراعيه، ولكن حدث العكس تمامًا: فقد انتقلت العملة الأجنبية بالفعل إلى إسرائيل"، مردفا "لا يمكننا حماية الصهيونية بتسييجها أو تقييد تحركات المواطنين".

تعمل إسرائيل حاليًا مع الولايات المتحدة للانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة، والذي سيسمح لحاملي جوازات السفر الإسرائيلية الراغبين في زيارة الولايات المتحدة بدخول البلاد دون الحصول أولاً على تأشيرة من السفارة أو القنصلية الأمريكية في إسرائيل.

وأجرت الحكومة الإسرائيلية الأحد نقاشا خاصا حول الإعفاء من التأشيرة للولايات المتحدة، واستمعت الى ايجازات من وزير الداخلية آرييه درعي اوضح خلالها اين تقف الاتصالات مع الأمريكيين.