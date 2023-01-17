وسط أزمات الطاقة والإمدادات الغذائية ينطلق اليوم المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس

حذر المنتدى الاقتصادي العالمي القادة في تقريره السنوي عن المخاطر العالمية من أن أزمة تكلفة المعيشة، بالإضافة إلى أزمات الطاقة والإمدادات الغذائية المرتبطة بها

تتجمع النخب العالمية، اليوم الثلاثاء، في دافوس لأول مرة منذ تفشي وباء كورونا، حيث تركزت نقاشات المنتدى الاقتصادي العالمي على الحرب في أوكرانيا ومستقبل التجارة العالمية بعد رفع القيود المفروضة على الصين، يأتي ذلك بعد مرور عام تقريبًا على غزو روسيا لأوكرانيا ، ومع استمرار تزايد عدد القتلى من هجوم دنيبرو ، ستكون الحرب في أذهان الجميع.

ومن المتوقع أن يصل الوفد الأوكراني إلى منتجع التزلج السويسري، بقيادة السيدة الأولى أولينا زيلينسكا التي سترسل رسالة خاصة إلى دافوس خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء. خطط الرئيس فولوديمير زيلينسكي لمداخلات عبر الفيديو على هامش المنتدى اعتبارًا من يوم غد الأربعاء.

وفي السياق لن يشارك الرئيس الصيني شي جين بينج هذا العام في المنتدى، لكن نائب رئيس مجلس الدولة “ليو خه كان” سيشارك في البرنامج الصباحي. وشارك رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ورئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، ونجوزي أوكونجو إيويالا، رئيسة منظمة التجارة العالمية.

وحذر المنتدى الاقتصادي العالمي القادة في تقريره السنوي عن المخاطر العالمية من أن أزمة تكلفة المعيشة، بالإضافة إلى أزمات الطاقة والإمدادات الغذائية المرتبطة بها، هي أكبر التهديدات قصيرة الأجل في العالم، حيث يتوقع معظم الاقتصاديين ركودا عالميا في 2023.

وستكون عواقب الصراع على إمدادات الطاقة العالمية، أو الأمن الغذائي، أو الأمن ببساطة، لا سيما في أوروبا، على القائمة أيضًا هذا الأسبوع، مع إعلان الألماني أولاف شولز أو الإسباني بيدرو سانشيز من بين رؤساء الحكوما ، أيضًا الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ. تشهد نسخة 2023 أيضًا عودة وفد صيني أكبر، بعد أن رفعت بكين قيود السفر الصارمة الموضوعة لمكافحة وباء كورونا.

ويعتبر المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هي أيضا نقطة حشد للمنظمات غير الحكومية. شجبت منظمة أوكسفام غير الحكومية، أمس الاثنين، "المستويات القصوى والخطيرة" التي وصلت إليها التفاوتات الاقتصادية في العالم ، داعية إلى "إلغاء" المليارديرات. وتحدثت منظمة السلام الأخضر من جهتها عن نفاق نخب العالم الذين يأتون للحديث عن المناخ في دافوس ، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 500 رحلة جوية خاصة خلال التجمع الأخير.