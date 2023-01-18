وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر ناهز 118 عاما

وفي الآونة الأخيرة، كانت الأخت أندريه قعيدة على كرسي متحرك، ولم تعد قادرة على الرؤية بشكل صحيح لعدة سنوات.

كشف عمدة مدينة تولون بجنوب فرنسا هوبير فالكو، اليوم الأربعاء، عن وفاة أكبر معروفة في العالم، الراهبة الفرنسية لوسيل راندون، الشهيرة بـ "الأخت أندريه"، عن عمر ناهز 118 عاما.

وفي الآونة الأخيرة، كانت الأخت أندريه قعيدة على كرسي متحرك، ولم تعد قادرة على الرؤية بشكل صحيح لعدة سنوات. وهي مواطنة فخرية في تولون، حيث عاشت في دار للمسنين لعدة سنوات.

وولدت الأخت أندريه في 11 شباط / فبراير 1904، في بلدة أليس جنوب فرنسا، وتم إدراجها كأكبر شخص على قيد الحياة من قبل مجموعة أبحاث علم الشيخوخة في نيسان/أبريل من العام الماضي.

وكانت الأخت أندريه، قد عملت كمعلمة منزلية في شبابها ولم تدخل مجتمعا دينيا حتى كانت في أوائل الأربعينيات من العمر.

وفي نفس السياق، قالت موسوعة غينيس للأرقام القياسية إن لوسيل، التي حملت اسم الأخت أندريه في عام 1944، هي ثاني أكبر شخص فرنسي وثاني أكبر شخص أوروبي تم تسجيله على الإطلاق.

وحصلت الأخت أندريه في الآونة الأخيرة، على الرقم القياسي لأكبر ناج من فيروس كورونا بعد الإصابة في عام 2021. وبوفاتها، تحمل ماريا برانياس موريرا، التي تعيش في إسبانيا، لقب أكبر شخص في العالم عن عمر يناهز 115 عاما.