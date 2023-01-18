وزير الخارجية الأمريكية: "إيران أهدرت فرصة العودة إلى الاتفاق النووي "

وأضاف: "الإيرانيون قتلوا الفرصة للعودة إلى الاتفاق بسرعة قبل أشهر عدة. كانت هناك فرصة على الطاولة ورفضوها، فرصة كان متفق عليها من قبل كل الأطراف المنخرطة"

أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين، أمس الثلاثاء، أن الإيرانيين "أهدروا الفرصة" لإحياء الاتفاق النووي قبل أشهر.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، قال بلينكين إن " إيران قتلت فرصة العودة إلى الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة"، وجدد تأكيده أن "اتفاقًا جديدًا مع طهران لم يعد أولوية لإدارة الرئيس جو بايدن".

وأضاف: "الإيرانيون قتلوا الفرصة للعودة إلى الاتفاق بسرعة قبل أشهر عدة. كانت هناك فرصة على الطاولة ورفضوها، فرصة كان متفق عليها من قبل كل الأطراف المنخرطة".

ولفتت "بلومبرج" إلى أن الولايات المتحدة تخلت عن عقد محادثات جديدة، خصوصا بعد الإجراءات المشددة التي اتخذتها إيران ضد المظاهرات التي تشهدها منذ 16 سبتمبر/أيلول الماضي، احتجاجا على وفاة الشابة الكردية "مهسا أميني" بعد احتجازها من قبل شرطة الأخلاق.

وقال "بلينكن" إن العودة إلى الاتفاق النووي، والذي وافقت إيران بموجبه على تقليص برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات "لم تعد على أجندتنا كاحتمال عملي منذ أشهر"، وأضاف أن الحكومة الأمريكية تركز الآن على "الرد العنيف للحكومة الإيرانية على المظاهرات، وكذلك مدها لروسيا بالأسلحة لاستخدامها في أوكرانيا. وتابع: "هذه الأفعال لن تمر من دون عواقب".

وقال بلينكن إن الولايات المتحدة حصلت على موافقة روسيا والصين والموقعين الأصليين على الاتفاق النووي الموقع في 2015، والذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب أحاديا في 2018، ولكن الإيرانيين قتلوا فرصة العودة.