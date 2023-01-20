وليام بيرنز يسافر سرًا إلى كييف لعقد اجتماع مع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي

سافر رئيس وكالة المخابرات المركزية، وليام بيرنز، سرًا إلى كييف لعقد اجتماع مع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي - هذا ما قاله أميركي كبير الليلة (الجمعة). ورفض المسؤول الإفصاح عن موعد الاجتماع بالضبط، لكنه أشار إلى أنه كان في وقت ما من الأسبوع الماضي. بحسب ما نشرت صحيفة "واشنطن بوست"،

جاء هذا بعدما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه يتوقع "قرارات قوية" بشأن إمداد بلاده بمزيد من الأسلحة الغربية خلال اجتماع هام للحلفاء في قاعدة رامشتاين الجوية الأميركية في ألمانيا.

وأضاف تقرير الصحيفة أن بيرنز أطلع زيلينسكي على توقعاته بشأن الخطط العسكرية الروسية المقبلة. إلى ذلك قال فولوديمير زيلينسكي "بينما نستعد لاجتماع رامشتاين غدا، فإننا نتوقع قرارات قوية. نتوقع حزمة دعم عسكري قوية من الولايات المتحدة".

وقبل مباحثات رامشتاين، تزايدت الضغوط على برلين للموافقة على تزويد كييف بدبابات "ليوبارد 2" التي يسعى المسؤولون في كييف بشدة للحصول عليها لشن هجمات ضد القوات الروسية.

وأشارت بولندا وفنلندا إلى أنهما على استعداد لإرسال هذه الدبابات الألمانية الصنع إلى أوكرانيا، لكنهما بحاجة إلى موافقة برلين على هذه الخطوة.