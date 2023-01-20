الولايات المتحدة تصنف مجموعة "فاغنر" الروسية "منظمة إجرامية عابرة للحدود"

"فاغنر منظمة إجرامية تواصل ارتكاب فظائع وانتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع" وتابع"روسيا أرسلت نحو 50 ألف مقاتل من فاغنر إلى أوكرانيا".

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، عن تصنف مجموعة "فاغنر" الروسية "منظمة إجرامية عابرة للحدود"،وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن "فاغنر منظمة إجرامية تواصل ارتكاب فظائع وانتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع" وتابع"روسيا أرسلت نحو 50 ألف مقاتل من فاغنر إلى أوكرانيا".

يبدو أن فاغنر له "دور نشط" في الحرب الجارية في أوكرانيا ويقال إن له عمليات في جمهورية إفريقيا الوسطى وليبيا ومالي وموزمبيق والسودان وسوريا وفنزويلا.

وكانت المملكة المتحدة قد أطلقت في سبتمبر/أيلول المنصرم تحقيقًا في استخدام الشركات العسكرية الخاصة (PMC) - ولا سيما مجموعة فاغنر - كوكلاء. كان الهدف من التحقيق تحديد التحديات الفريدة التي يطرحها استخدام البلدان للشركات العسكرية الخاصة في النزاعات وزعزعة استقرار "البلدان الهشة".

وفي السياق قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني توم توغندهات، في ذلك الوقت: "يمكن للشركات العسكرية الخاصة أن تعمل كعوامل تمكين قانونية للنشاط المشروع أو في الظل ، مما يؤدي إلى طمس الخطوط الفاصلة بين الأنشطة القانونية وغير القانونية". "بعض هذه الشركات العسكرية الخاصة ، مثل مجموعة فاغنر ، تنخرط في أنشطة مرتزقة قاسية بأمر من دول مثل روسيا ، وتربح من إراقة الدماء وتقوم بدور نشط في أوكرانيا ودول أخرى."

وكان قائد سابق في مجموعة "فاغنر" قد طلب اللجوء إلى النرويج بعد انشقاقه عن الجماعة الروسية، وعبر أندري ميدفيديف، 26 عامًا، الحدود إلى النرويج يوم الجمعة الماضي، حيث احتجزه حرس الحدود.وقال محاميه، برينجولف ريسنز، لـ "بي بي سي" إنه "محتجز حاليا في منطقة أوسلو حيث يواجه اتهامات بالدخول غير القانوني إلى النرويج"