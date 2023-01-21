رئيسة وزراء إيطاليا تزور الجزائر مطلع الأسبوع المقبل لتأمين الغاز

وستزور رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني ، الجزائر، يومي الأحد والاثنين المقبلين.

كشفت وكالة “بلومبرج” للأنباء أمس الجمعة، أن رئيسة وزراء إيطاليا، جورجا ميلوني ستزور الجزائر، مطلع الأسبوع المقبل، حيث تسعى بلادها للحصول على المزيد من الغاز الطبيعي من الجزائر.

وبحسب الوكالة، فإن "إيطاليا تحاول تعزيز أمن الطاقة لديها، والتخلص من اعتمادها على الإمدادات الروسية، في أعقاب الهجوم الروسي لأوكرانيا، والجزائر، مصدر مهم بشكل كبير للغاز لثالث أكبر اقتصاد بالاتحاد الأوروبي.

وستزور رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني ، الجزائر، يومي الأحد والاثنين المقبلين.

وكان كلاوديو ديسالزي، الرئيس التنفيذي لشركة “إيني إس بي إيه”، قد قال في مقابلة الأسبوع الماضي إن "إمدادات الغاز الإيطالية، أكثر أمانا في الشتاء المقبل"، مضيفا أن "بلاده سيكون لديها ما يكفي من الغاز، في عامي 2023 و2024، بدون انقطاعات، إذا تمكنت من زيادة الواردات من الجزائر".

كان ديسالزي قد صرح سابقا إن "الجزائر ستورد 38% من احتياطات إيطاليا من الغاز، هذا العام، مثلما فعلت روسيا قبل أن تخفض التدفقات إلى أوروبا، ردا على العقوبات التي تم فرضها عليها بسبب الحرب التي شنتها على أوكرانيا في الرابع والعشرين من شهر فبراير/شباط العام الماضي".

ومن جانب آخر، أفاد بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن مساعدة الوزير لشؤون المنظمات الدولية، ميشيل سيسون، ستسافر إلى الجزائر والمغرب يومي 21 و 26 يناير/كانون الثاني لمناقشة الأولويات المشتركة متعددة الأطراف عبر منظومة الأمم المتحدة ، بما في ذلك أهمية حقوق الإنسان مع انضمام المغرب والجزائر إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأضاف البيان لوزارة الخارجية، أن "مساعدة وزيرة الخارجية سيسون ستلتقي خلال زيارتها للجزائر والمغرب، مع كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي الأمم المتحدة وقادة المجتمع المدني، وستؤكد على دعم الولايات المتحدة لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء وجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا في قيادة العملية السياسية للأمم المتحدة في الصحراء، حسب موقع القدس العربي