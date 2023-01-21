إيران: الحرس الثوري يحذر الاتحاد الأوروبي من ارتكاب الأخطاء السابقة

وأشار حسين سلامي، إلى أن "ترامب قال إن أوباما هو من خلق وصنع الإرهاب وأوجد هذه الظاهرة لأول مرة في البلدان الإسلامية".

أفادت حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم السبت، أن القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، وجه تحذيرا للدول الأوروبية من تداعيات قرار البرلمان الأوروبي الأخير، مشدد إياها على تجنب تكرار الأخطاء السابقة مع إيران.

وقال اللواء حسين سلامي،، "لولا جهود حرس الثورة الإسلامية وخاصة قوة القدس وقيادة الشهيد قاسم سليماني، لكان البركان المتطرف الذي أنشأه الأمريكيون قد امتد إلى أوروبا وكان الأمن السائد في أوروبا اليوم قد تم تدميره".

وأضاف حسين سلامي، "النيران كانت على أطراف أوروبا، ولو لم يتم احتواؤها، لكانت قد انتشرت في كل أوروبا، لكن الأوروبيين والأمريكيين عادة يغيرون دائما مكان الجلاد والشهيد والظالم والمظلوم".

وأشار حسين سلامي، إلى أن "ترامب قال إن أوباما هو من خلق وصنع الإرهاب وأوجد هذه الظاهرة لأول مرة في البلدان الإسلامية".

وتابع حسين سلامي: "أوروبا وضعت نفسها في حرب عالمية مرتين واليوم تشكلت أوروبا جديدة على أنقاض حروب الماضي نفسها، أوروبا لم تتعلم من أخطائها الماضية وتعتقد أنها بهذه البيانات يمكنها أن تهز هذا الجيش العظيم المليء بقوة الإيمان والثقة والقدرة والإرادة".

وأوضح حسين سلامي: "ننصح الأوروبيين بعدم تكرار أخطائهم السابقة"، مؤكدا أنه "إذا أخطأ الأوروبيون فعليهم قبول عواقب خطأهم".

وكان وزير الخارجية الإسرائيلية إيلي كوهين، قد رحب الأربعاء الماضي، بقرار برلمان الاتحاد الأوروبي بالصوت لصالح دعوة الدول الأعضاء إلى وضع الحرس الثوري الإيراني على "قائمة الإرهاب"

وصوت برلمان الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، لصالح دعوة الدول الأعضاء إلى وضع الحرس الثوري الإيراني على "قائمة الإرهاب" التابعة للاتحاد الأوروبي، بـ 598 صوتا مقابل 9 صوت وامتناع 31 عضوا عن التصويت