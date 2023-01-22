إنذار بوجود قنبلة على متن طائرة "راين إير" متّجهة من بولندا إلى اليونان

أفاد مصدر في وزارة الدفاع اليونانية أن طائرتين حربيتين يونانيتين قامتا اليوم الأحد بمواكبة طائرة تابعة لشركة "راين اير" كانت تقوم برحلة بين بولندا واليونان وعلى متنها أكثر من 190 شخصا بعد تلقي السلطات بلاغا بوجود قنبلة.

وأرسلت طائرتان من طراز اف-16 لمواكبة الطائرة من كاتوفيتشي إلى أثينا عند دخولها المجال الجوي اليوناني من مقدونيا الشمالية، وأضاف المصدر أن مقاتلتين مجريّتين واكبتا الطائرة في وقت سابق.

وقالت وكالة الانباء اليونانية الرسمية إن الطائرة حطت في موقع معزول على مدرج مطار أثينا الدولي قبيل الساعة 16,00 بتوقيت غرينتش وقام فريق متخصص في المتفجرات بتفتيشها.

ولم يعرف على الفور الجهة التي أعلنت عن وجود قنبلة على متن الطائرة.