الاتحاد الأوروبي يعلن عن حزمة جديدة من العقوبات على إيران

قالت الرئاسة في منشور على تويتر "أقر الوزراء حزمة جديدة من العقوبات على إيران تستهدف من يقودون القمع. يدين الاتحاد الأوروبي بقوة الاستخدام الوحشي"

أكدت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، أن وزراء التكتل أقروا حزمة جديدة من العقوبات على إيران.

وقالت الرئاسة في منشور على تويتر "أقر الوزراء حزمة جديدة من العقوبات على إيران تستهدف من يقودون القمع. يدين الاتحاد الأوروبي بقوة الاستخدام الوحشي وغير المتناسب للقوة من جانب السلطات الإيرانية في مواجهة المتظاهرين السلميين"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

https://twitter.com/i/web/status/1617465367353253888 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وكانت مصادر مطلة على الموضوع، قد أكدت الأسبوع الماضي أن "وزراء خارجية التكتل يعتزمون إضافة 37 اسما لقائمة الاتحاد الأوروبي للأفراد والكيانات الخاضعين لعقوبات بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في إيران خلال اجتماعهم، الاثنين".

وفي شق آخر، أقر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، أن "التكتل لا يمكنه إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الكيانات الإرهابية، إلا بعد صدور قرار من محكمة في الاتحاد يفيد بذلك".

وكان قد دعا البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي الاتحاد إلى إدراج الحرس الثوري على قائمة الكيانات الإرهابية، واتهمه بأنه مسؤول عن قمع الاحتجاجات داخل إيران وعن تزويد روسيا بطائرات مسيرة.

فيما أفادت حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، السبت الماضي، أن القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، وجه تحذيرا للدول الأوروبية من تداعيات قرار البرلمان الأوروبي الأخير، مشدد إياها على تجنب تكرار الأخطاء السابقة مع إيران.