الاتحاد الأوروبي يعلن عن حزمة جديدة من العقوبات على إيران

أكدت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، أن وزراء التكتل أقروا حزمة جديدة من العقوبات على إيران.

وقالت الرئاسة في منشور على تويتر "أقر الوزراء حزمة جديدة من العقوبات على إيران تستهدف من يقودون القمع. يدين الاتحاد الأوروبي بقوة الاستخدام الوحشي وغير المتناسب للقوة من جانب السلطات الإيرانية في مواجهة المتظاهرين السلميين"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.