تقرير:"معاداة السامية منتشرة في كل مكان وزمان مع زيادة مقلقة في الولايات المتحدة"

"نرفع راية سوداء واضحة في ضوء تزايد التحريض على الشبكات وندعو رؤساء الدول إلى رفع محاربة معاداة السامية إلى رأس قائمة الأولويات".

أصدرت المنظمة الصهيونية العالمية (WZO)، اليوم الثلاثاء، تقريرًا عن معاداة السامية في عام 2022، أشارت فيه إلى تراجع الأحداث المعادية للسامية لأول مرة منذ عقد وتصاعدها وسائل التواصل الاجتماعي، وحثت على بذل جهد جماعي لمحاربتها، وأظهرت أن الزيادة في عدد الحوادث معاداة السامية قد تم كبحها بعد زيادة في العقد المنصرم، لكن الوضع لا يزال ينذر بالخطر.

وجاء التقرير الصادر عن إدارة مكافحة معاداة السامية وتعزيز الصمود في منظمة WZO قبل أيام من اليوم الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست، وذكر سلسلة من التطورات العالمية العام المنصرم "لتلخيص معاداة السامية"خيث استند التقرير، الذي قادته رئيسة القسم راشيل بارنز ريكس، إلى بيانات محلية ودولية من هيئات بحثية، وشرطة محلية، ومجتمعات يهودية، وكان الهدف منه "تقديم الصورة الحالية لحالة معاداة السامية".

وقالت راشيل بارنز ريكس في بيان: "الزيادة المستمرة في اتجاهات معاداة السامية في العقد المنصرم مبعث قلق، في حين أن الانخفاض الملحوظ في عدد الحوادث هذا العام لا يمثل الاستثناء". وتابعت "معاداة السامية منتشرة في كل مكان وفي أي وقت وفي أي مكان وفي الزمان، ويجب ألا نصمت على الاحتراس من هذه الظاهرة. وأدعو إلى تكامل مشترك للتعامل مع مجالات الوعي والمناصرة من أجل توفير استجابة واسعة لهذا الاتجاه المزعج".

وقال التقرير ،في عام 2022، "احتلت الحوادث اللا سامية التي نشأت من أوروبا والولايات المتحدة حجمًا كبيرًا بنحو 46 في المئة و 39 في المئة على التوالي، مقارنة بـ 47.7 في المئة في أوروبا و 33 في المئة في الولايات المتحدة في العام المنصرم، وتميزت معظم الأحداث المعادية للسامية هذا العام بالدعاية والتخريب، فضلاً عن العنف الجسدي والإساءة اللفظية ونزع الشرعية"

وسلط التقرير الضوء على "الزيادة المقلقة في ظاهرة معاداة السامية في الولايات المتحدة، والتي تتجلى في اتجاهات مزعجة في ضوء تقوية منظمات التفوق الأبيض جنبًا إلى جنب مع زيادة التعبيرات المعادية للسامية من اليسار التقدمي".واضاف التقرير "كانت هناك قفزة بنسبة 61 في المئة في عدد حالات العنف أو التخطيط للعنف ضد المؤسسات اليهودية. في حرم الجامعات"، اتهم التقرير حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات بإجبار الطلاب الإسرائيليين على الشعور بالحاجة إلى إخفاء هويتهم ودعم الدولة اليهودية.

وأفاد التقرير أنه في ألمانيا، بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر /أيلول من عام 2022، تم الإبلاغ عن 1555 حادثة معادية للسامية للشرطة - بمعدل خمسة أحداث في اليوم" مشيرا إلى أنه "لا يزال هناك انخفاض كبير في اتجاه معاداة السامية هناك"

وفي نظام التعليم في إيطاليا ذكر التقرير ان معاداة السامية ينتشر بين المدارس الثانوية، وفي روما على وجه الخصوص، يعتقد 64 بالمئة من الطلاب أن نوع التحيز موجود في بلادهم. عندما سئلوا عن مصدر معاداة السامية ، قال 25 في المئة إنها تنبع من معاداة السامية، وقال خمسة في المئة إنها تأتي من معاداة الصهيونية، ويعتقد 30 في المئة أن العداء ينبع من كليهما.

وفي فرنسا، أظهر التقرير انخفاضًا في عدد الحوادث المعادية للسامية مقارنة بعام 2021. ومع ذلك، فإن"اتجاهات معاداة السامية في فرنسا تكشف عن صورة قاتمة في أن 74 بالمئة من اليهود الفرنسيين كانوا ضحايا معاداة السامية في حياتهم". علاوة على ذلك، قال معظم المستطلعة آرائهم - اليهود (77 في المئة) وغير اليهود (73 في المئة) على حد سواء - إنهم يعتقدون أن "معاداة السامية هي عامل إشكالي ليس فقط لليهود في البلاد ولكن للمجتمع الفرنسي بأسره".

وقال التقرير إنه على مدار العقد المنصرم، تم الكشف عن انخفاض مستمر في عدد الحوادث اللا سامية في روسيا، لكن دراسة في بداية عام 2022 أشارت إلى أن التحيز لا يزال متجذرًا في مجتمع الدولة.

وبحسب التقرير تم الكشف في أوكرانيا، عن "زيادة في معاداة السامية في السنوات الأخيرة. لكن منذ اندلاع الحرب، انخفض عدد التقارير". أشار التقرير إلى أنه "يمكن الافتراض أن مثل هذه الأرقام غير دقيقة"، وبينما تستمر الجالية اليهودية في نشر تقارير عن الأحداث اللا سامية، "تحت ضجيج الحرب لا يمكن رؤية الصورة كاملة".

وتابع التقرير أن "الحرب الروسية الأوكرانية الجارية مصحوبة بتصريحات معادية للسامية تجاه الجاليات اليهودية في كلا البلدين، إلى جانب مؤامرات بشأن تورط إسرائيل في الحرب التي تتميز بادعاءات بأن اليهود يخططون للسيطرة على العالم"ومنذ الغزو الروسي في فبراير /شباط المنصرم، "كانت هناك زيادة كبيرة في نطاق التعبيرات المعادية للسامية ونظريات المؤامرة على وسائل التواصل الاجتماعي في بولندا." وقال التقرير إن "هذه المؤامرات تضمنت اتهامات لليهود بأنهم مسؤولون عن الغزو من أجل الاستفادة منه وإلحاق الأذى ببولندا والاستيلاء على أوكرانيا"

وفي السياق حذر رئيس المنظمة الصهيونية العالميةWZO، يعقوب حاجويل، من أن "معاداة السامية على وسائل التواصل الاجتماعي تتزايد بمعدل ينذر بالخطر ، ولسوء الحظ ، كما علمنا التاريخ ، فإنها ستؤدي أيضًا إلى أفعال جسدية"واضاف "نرفع راية سوداء واضحة في ضوء تزايد التحريض على الشبكات وندعو رؤساء الدول إلى رفع محاربة معاداة السامية إلى رأس قائمة الأولويات".وتابع حاجويل: "يوجد أيضًا على طاولة الحكومة(الإسرائيلية) اقتراح قدمته إلى رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت للاعتراف بضحايا معاداة السامية في العالم كضحايا للأعمال العدائية".

وقال حاجويل:"سأعمل في أقرب وقت ممكن للترويج لهذا العرض. يجب أن نتذكرهم في احتفالات الدولة لدولة إسرائيل، وأن نتصرف حتى يكونوا جزءًا لا يتجزأ من ذاكرة الأمة والوحدة الوطنية المشتركة".