فنلندا تطالب بتوقف مؤقت للمحادثات مع تركيا بشأن الانضمام للناتو

وأضاف بيكا هافيستو، "تحدثت مع نظيري التركي أمس والوضع محموم هناك بسبب الانتخابات"

أكد وزير خارجية فنلندا، بيكا هافيستو، اليوم الثلاثاء، أن هناك حاجة إلى توقف مؤقت لبضعة أسابيع في المحادثات بين فنلندا والسويد وتركيا بشأن خطط البلدين الاسكندنافيين للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وأضاف بيكا هافيستو، "تحدثت مع نظيري التركي أمس والوضع محموم هناك بسبب الانتخابات"، وأكمل، "هناك حاجة إلى وقت مستقطع قبل أن نعود للمحادثات الثلاثية ونرى ما وصلنا إليه عندما ينقشع الغبار بعد الوضع الحالي، لذا لا ينبغي استخلاص أي استنتاجات بعد"، حسب موقع سكاي نيوز عربية.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أكد أمس الاثنين، أن "السويد يجب ألا تتوقع دعم بلاده لانضمامها للحلف بعد احتجاج قرب السفارة التركية في ستوكهولم في مطلع الأسبوع تضمن حرق نسخة من المصحف"، وأضاف في كلمة ألقاها عقب اجتماع لمجلس الوزراء: "أولئك الذين يسمحون بمثل هذا التجديف أمام سفارتنا (في ستوكهولم)، لم يعد بإمكانهم توقع دعمنا لعضويتهم في حلف شمال الأطلسي".

وتصدرت حادثة حرق نسخة من المصحف في مظاهرة باستوكهولم دعا إليها السبت الماضي، زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان أمام مبنى السفارة التركية في العاصمة السويدية، الواجهة إعلاميا لا سيما على المستوى العربي الإسلامي الذي انتفض حيال مشهد الاعتداء هذا على مشاعر المسلمين في أنحاء المعمورة.

وتظاهر الآلاف في تركيا أمام قنصلية السويد في استانبول للاحتجاج على حرق المصحف الشريف في استوكهولم وأحرقوا العلم السويدي داعين أنقرة إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع استوكهولم، فيما تظاهر آخرون قرب السفارة السويدية في أنقرة. كما ألغت أنقرة زيارة كانت مقررة لوزير الدفاع السويدي في 27 الجاري لبحث مطلب السويد الانضمام الى الاتحاد الأوروبي.