دول عربية وإسلامية تدين وتستنكر تمزيق نسخة من القرآن الكريم في هولندا

الوزير مولود تشاوش أوغلو، استدعى أمس الثلاثاء، سفير هولندا في أنقرة بعدما أحرق ناشط مناهض للإسلام نسخة من القرآن في لاهاي

استنكر عدد من الدول العربية والإسلامية، منها تركيا والأردن ومصر والسعودية، تمزيق نسخة من المصحف الشريف في مدينة لاهاي الهولندية.

وأفادت وزارة الخارجية التركية في بيان لها، أن "الوزير مولود تشاوش أوغلو، استدعى أمس الثلاثاء، سفير هولندا في أنقرة بعدما أحرق ناشط مناهض للإسلام نسخة من القرآن في لاهاي".

وقالت الوزارة في البيان "أعربت الوزارة عن إدانتنا الشديدة واحتجاجنا على هذا العمل الشنيع والبغيض وطالبت هولندا بعدم السماح بمثل هذه الأعمال الاستفزازية".

وكان التلفزيون الهولندي العام "ان او اس"، قد أعلن أن "الشرطة المحلية منعته من حرق المصحف".

وفي نفس السياق، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية تمزيق نسخة من المصحف الشريف في مدينة لاهاي الهولندية.

وشددت الوزارة في بيان، أمس الثلاثاء، رفض المملكة التام وإدانتها الشديدة لهذه الممارسات المتطرفة المتعصبة التي تتنافى والقيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية والدينية، وتؤجج الكراهية والعنف، وتهدد التعايش السلمي، وتزعزع الأمن والاستقرار.

وقالت الوزارة إن "إحراق المصحف الشريف وتمزيقه هو فعل من أفعال الكراهية الخطيرة، ومظهر من مظاهر الإسلاموفوبيا المحرضة على العنف والإساءة للأديان، ولا يمكن اعتبارها شكلاً من أشكال حرية التعبير مطلقاً".

وأكدت الوزارة على "وجوب احترام الرموز الدينية، والكف عن إثارة العنف والكراهية، والإساءة إلى الرموز الدينية، وضرورة نشر وتعزيز ثقافة السلام وقبول الآخر، وزيادة الوعي بقيم الاحترام المشتركة، وإثراء قيم الوئام والتسامح".

بدورها، أعربت مصر في بيان أصدره المتحدث باسم وزارة الخارجية أمس الثلاثاء، عن إدانتها لقيام زعيم أحد الحركات المتطرفة بتمزيق المصحف الشريف، في فعل سافر يتجاوز حدود حرية التعبير، وينتهك مقدسات المسلمين، ويؤجج خطاب الكراهية بين الأديان والشعوب بما يهدد أمن واستقرار المجتمعات.

وأعربت مصر عن "بالغ قلقها إزاء تكرار حوادث ازدراء الأديان وتصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا في عدد من الدول الأوروبية مؤخراً"، مشددةً على "مسؤولية تلك الدول عن منع تكرار مثل تلك الممارسات التي تتنافى مع منظومة حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

كما أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين، لهذا الفعل، واعتبرته خطوة استفزازية لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية على موقف المملكة الداعي إلى نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش ونبذ دواعي الكراهية والتطرف.