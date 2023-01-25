شركة "إلبيت" الإسرائيلية توفر أنظمة مضادة للصواريخ لناقلات النفط التابعة لحلف شمال الأطلسي

تشمل الصفقة التي مدتها 5 سنوات والتي تم الإعلان عنها أمس الثلاثاء أيضًا إنشاء مركز خدمة في وكالة الدعم والمشتريات التابعة لحلف الناتو

وقعت شركة الطيران والدفاع الإسرائيلية "إلبيت"، عقدًا مع الناتو لتزويد أسطولها من طائرات النقل بأنظمة مضادة للصواريخ.

وتشمل الصفقة التي مدتها 5 سنوات والتي تم الإعلان عنها أمس الثلاثاء أيضًا إنشاء مركز خدمة في وكالة الدعم والمشتريات التابعة لحلف الناتو (NSPA) في لوكسمبورغ للدعم اللوجستي والتقني.

كما سيتم تجهيز أسطول طائرات النقل بالناقلات متعدد الأدوار (MRTT) التابع لحلف الناتو من طائرات إيرباص A330 بأنظمة "إلبيت" للإجراءات المضادة للأشعة تحت الحمراء (DIRCM). حيث يتمتع نظام DIRCM بالقدرة على حماية الطائرات الأكبر حجمًا من التهديدات التي تشكلها الصواريخ الموجهة بالأشعة تحت الحمراء.

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وفي هذا الجانب، قال المدير العام لشركة المدير العام لـ "إلبيت سيستمز" في "ستار"، أورين ساباغ، "يتزايد الطلب على أنظمة DIRCM الخاصة بنا بسبب التهديدات المتزايدة التي تتعرض لها الطائرات"، وأضاف في بيان: "نحن فخورون بتزويد الناتو بمركز لوجستي وخدمة للإصلاح المحلي وأنظمتنا".

تعتمد MRTT على طائرة A330 المدنية وتستخدمها القوات الجوية في جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى الناتو، بما في ذلك أستراليا وفرنسا والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وكوريا الجنوبية وكندا.

حصلت "إلبيت" أيضًا على عقد متابعة من NSPA لنظامها المستقل تمامًا القائم على الليزر والذي يحمي من صواريخ أرض - جو المتقدمة التي تبحث عن الحرارة.