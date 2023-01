شركة "إلبيت" الإسرائيلية توفر أنظمة مضادة للصواريخ لناقلات النفط التابعة لحلف شمال الأطلسي

وقعت شركة الطيران والدفاع الإسرائيلية "إلبيت"، عقدًا مع الناتو لتزويد أسطولها من طائرات النقل بأنظمة مضادة للصواريخ.

وتشمل الصفقة التي مدتها 5 سنوات والتي تم الإعلان عنها أمس الثلاثاء أيضًا إنشاء مركز خدمة في وكالة الدعم والمشتريات التابعة لحلف الناتو (NSPA) في لوكسمبورغ للدعم اللوجستي والتقني.

كما سيتم تجهيز أسطول طائرات النقل بالناقلات متعدد الأدوار (MRTT) التابع لحلف الناتو من طائرات إيرباص A330 بأنظمة "إلبيت" للإجراءات المضادة للأشعة تحت الحمراء (DIRCM). حيث يتمتع نظام DIRCM بالقدرة على حماية الطائرات الأكبر حجمًا من التهديدات التي تشكلها الصواريخ الموجهة بالأشعة تحت الحمراء.