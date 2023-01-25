الرئيس الإسرائيلي يلتقي ملك بلجيكا ويزور مدرسة يهودية في بروكسل

وصل الرئيس الإسرائيلي إلى العاصمة البلجيكية صباح اليوم الأربعاء، واستقبل الملك فيليب هرتسوغ في القصر الملكي في بروكسل

التقى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، اليوم الأربعاء، لويس فيليب ليوبولد ماري، ملك بلجيكا، في بروكسل خلال زيارته الرسمية للاتحاد الأوروبي.

ووصل الرئيس الإسرائيلي إلى العاصمة البلجيكية صباح اليوم الأربعاء، واستقبل الملك فيليب هرتسوغ في القصر الملكي في بروكسل قبل سلسلة من الاجتماعات مع الشركاء الأوروبيين ومسؤولي الناتو. وأعرب الرئيس الإسرائيلي عن شكره على "الموقف الدافئ الذي تنسبه المملكة إلى مجتمعاتها اليهودية"، كما أشار هرتزوغ أيضًا إلى أنه يجب على البلدين "تعميق الصداقة" و "العمل معًا لتعزيز الرؤية والقيم المشتركة".

وفي نفس السياق، توجه الرئيس الإسرائيلي إلى مدرسة جانينو اليهودية في بروكسل، حيث تم استقباله من قبل الموظفين والأطفال بالأعلام الإسرائيلية.

i24NEWS الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ يزور مدرسة جانينو اليهودية في بروكسل ، بلجيكا ، 25 يناير ، 2023.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الإسرائيلي مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في الساعات القادمة، وقبل مغادرته، قال الرئيس للصحافيين إنه "ينوي إثارة موضوع التهديد الإيراني والأسرى الإسرائيليين لدى حماس في لقاءاته مع المسؤولين الأوروبيين". كما سيزور المعبد اليهودي الكبير في بروكسل ويلتقي بأعضاء الجالية اليهودية في بروكسل وأنتويرب.

من المقرر أن يلقي الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الخطاب الرئيسي في البرلمان الأوروبي هذا الأسبوع بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى المحرقة.