هرتسوغ يلقي كلمة أمام البرلمان الأوروبي لإحياء ذكرى المحرقة ويحذر من تصاعد معاداة السامية

في وارسو ، موطن أكثر من نصف مليون يهودي قبل الهولوكوست، بقيت المقبرة اليهودية فقط لتشهد على يومياتهم النابضة بالحياة التي ازدهرت قبل ظهور المجرمين النازيين

خاطب الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ دول الاتحاد الأوروبي يوم الخميس عشية انعقاد اليوم الدولي لإحياء ذكرى المحرقة/ الهولوكوست، قائلاً إن "الهولوكوست لم تحدث من فراغ" وحذر من مخاطر تزايد معاداة السامية.

وحل الرئيس الإسرائيلي ضيفا على رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا. وجه هرتسوغ خطابه الرئيسي أمام أعضاء البرلمان والناجين من الهولوكوست. وصل هرتسوغ إلى بلجيكا يوم الأربعاء في زيارة رسمية. قبل خطابه، التقى بقادة الاتحاد الأوروبي وأعضاء من الحكومة البلجيكية والجالية اليهودية في بلجيكا.

في وارسو ، موطن أكثر من نصف مليون يهودي قبل الهولوكوست، بقيت المقبرة اليهودية فقط لتشهد على يومياتهم النابضة بالحياة التي ازدهرت قبل ظهور المجرمين النازيين. الكنيس الوحيد في شارع تواردا -نوزيك لا يزال قائمًا، حيث تجمعت بضع عشرات من الناس الذين انتزعوا أرواحهم من فكي المذبحة. وسلم الناجون جدي لفائف من التوراة ملطخة بالدماء لنقلها إلى أرض إسرائيل للاحتفاظ بالذاكرة الأبدية ".

ثم تلا هرتسوغ صلاة تقليدية قبل أن يخاطب أعضاء البرلمان الأوروبي. ثم وصف "قصة الهولوكوست بكاملها" بأنها قصة "الإبادة والتصفية والمحو التام. قصة الهوس الوحشي المشوش بالقضاء التام على أمة تمتد جذورها إلى أعماق التاريخ، جزء أساسي من أوروبا لايتجزأ: الشعب اليهودي".

أطلع الرئيس الإسرائيلي الحضور بعد ذلك على قصص عائلية، وكذلك تلك المكتوبة في مذكرات أولئك الذين قُتلوا في معسكرات الموت خلال الهولوكوست. وأشار إلى أن "المحرقة لم تولد في فراغ. يجب ألا ننسى أبدا أن آلة الموت النازية لم تكن لتنجح في تحقيق رؤيتها الكابوسية لو أنها لم تقابل تربة مخصبة بكراهية اليهود، وهي قديمة قدم الزمن نفسه". وذكر أن البرلمان الأوروبي ودوله "يجب أن تستخدم كل أداة تحت تصرفكم، من التعليم والتشريع إلى الأمن والتنفيذ ، لردع واستئصال الكراهية والعنصرية ومعاداة السامية بجميع أشكالها".

وفي وقت لاحق ، سيلتقي هرتسوغ مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ ومنتدى سفراء دول الحلف، حيث سيطلعهم على الوضع الأمني والسياسي في إسرائيل.

وقال هرتسوغ: "نهضت دولة إسرائيل مثل طائر الفينيق من بين الرماد والدمار الرهيب وحققت حقنا التاريخي بدولة على وطننا القديم". "أتمنى أن تحفر ذكرى ضحايا المحرقة إلى الأبد في قلوبنا. ولتكن أرواحهم متضافرة برباط الحياة".