استضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بمكتبه في الكرملين في موسكو، الحاخام الأكبر للبلاد الحاخام بيريل لازار شيليتا

استضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بمكتبه في الكرملين في موسكو، الحاخام الأكبر للبلاد الحاخام بيريل لازار شيليتا، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمحرقة، الذي الذي سيحل يوم غد الجمعة 27 يناير. يوم حُرِرَ مُعسكر الإبادة أوشفيتز.

في الاجتماع، ناقشنا معًا مجموعة متنوعة من القضايا، بما في ذلك الأنشطة الإنسانية المهمة. وقال بوتين في كلمته الافتتاحية التي ألقاها بحضور العديد من وسائل الإعلام: "من بين جميع اليهود الذين أبادهم النازيون، معظمهم من مواطني الاتحاد السوفيتي، لذلك نحن نتشارك في الألم".

وقال بوتين: أنت تعرف موقفنا حتى اليوم، أننا نعارض تمامًا إنكار الهولوكوست وأنه لا يوجد قانون تقادم للجرائم التي ارتكبها النازيون. نحن نصنع وندير مثل هذه السياسة حتى لا يحدث شيء مثل هذا مرة أخرى".

وفي وقت لاحق من الاجتماع، الذي شارك فيه أيضًا رئيس اتحاد الجاليات اليهودية في روسيا، الحاخام ألكسندر بيردا ا، تابع بوتين قائلاً: "تقوم السلطات هنا في الاتحاد الروسي ومكتب المدعي العام بعمل مكثف لمنع أي ظاهرة تدل على معاداة السامية ".

وفي ختام الاجتماع الذي استمر لفترة طويلة، أشار بوتين إلى الاحتفال السنوي الكبير الذي أقيم في المتحف اليهودي بمناسبة يوم الهولوكوست العالمي، والذي سيحضره العديد من السفراء وشخصيات عامة مختلفة.