بايدن يعرض على بنيامين نتانياهو تقديم كل وسائل الدعم المناسبة ويؤكد أن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل

قال البيت الأبيض إن "جو بايدن عرض على رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو تقديم كل وسائل الدعم المناسبة"

أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي جو بايدن تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الجمعة، ودان الهجوم الدامي في حي النبي يعقوب في مدينة القدس والذي أسفر عن مقتل 7 إسرائيليين لدى خروجهم من الصلاة من كنيس يهودي.

وأضاف البيت الأبيض في بيان له، أن "الرئيس جو بايدن قال بوضوح إن هذا كان هجوما على العالم المتحضر"، مردفا أنه "شدد أيضا على التزام الولايات المتحدة الصارم بأمن إسرائيل".

وقال البيت الأبيض إن "جو بايدن عرض على رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو تقديم كل وسائل الدعم المناسبة"، مؤكدا أن بايدن "طلب من فريقه للأمن القومي "تقديم كل الدعم المناسب لمساعدة الجرحى وتقديم مرتكبي هذه الجريمة المروعة إلى العدالة".

وكان بايدن وجّه فريقه للأمن القومي بتقديم المساعدة لنظرائهم الإسرائيليين، بعد الحادث، ودانت الولايات المتحدة ودول أخرى الهجوم، الذي أدى إلى مقتل 7 وإصابة آخرين.

وبحسب القناة (13)، فإن منفذ عملية إطلاق النار الدامية هو خيري علقم (21 عاما) من القدس الشرقية ولا يوجد لديه أي خلفية أمنية- رغم وجود ماض جنائي له. وهو من سكان حي الشيخ القريب من حي الطور في مدينة القدس.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قد أدلى بعد الهجوم بتصريح إعلامي في مقر الشرطة بمدينة القدس متطرقا الى العملية وقال إنها "من أصعب العمليات التي شهدتها إسرائيل خلال السنوات الأخيرة، أدعو المواطنين عدم تطبيق القانون بيديهم"