هرتسوغ يتحدث مع هاريس وماكرون والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس ألمانيا بشأن عمليات القدس

نائبة بايدن كامالا هاريس تدعو الرئيس الإسرائيلي لتقديم تعازيها بعد هجمات القدس

اتصلت نائبة رئيس الولايات المتحدة، كامالا هاريس، بالرئيس الاسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، وطلبت إدانة الهجمات القاتلة التي وقعت الليلة الماضية وصباح اليوم في القدس.

وقالت هاريس انها تقف الى جانب مواطني دولة إسرائيل وتقويهم وتقدم تعازيها العميقة نيابة عنها ونيابة عن الشعب والقيادة الأمريكية في يوم سبت صعب قتل فيه سبعة مواطنين وأصيب خمسة في عمليات في منطقة القدس.

بالإضافة إلى ذلك، تحدث هرتسوغ مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش- وطلب إرسال تعازيهم إلى أسر الضحايا ومواطني البلاد.

ويصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى مصر، غدًا الأحد، في زيارة تستغرق يومين في مستهل جولة بالمنطقة تشمل إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، ضمن جهود أميركية لتهدئة الأوضاع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.