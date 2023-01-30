الرئيس الفرنسي يدين "عملية القدس" ويحث على ضبط النفس في مكالمة هاتفية مع بنيامين نتنياهو

وقدم الرئيس الفرنسي تعازيه للإسرائيليين إثر هجوم إطلاق نار في القدس والذي استهدف كنيس يهودي الجمعة الماضي. وجدد التأكيد على دعم فرنسا "الثابت" لأمن إسرائيل.

ناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال مكالمة هاتفية أجراها أمس الأحد مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الوضع الإقليمي في المنطقة وموجة العنف الأخيرة، وفق بيان للرئاسة الفرنسية.

وقدم الرئيس الفرنسي تعازيه للإسرائيليين إثر هجوم إطلاق نار في القدس والذي استهدف كنيس يهودي الجمعة الماضي. وجدد التأكيد على دعم فرنسا "الثابت" لأمن إسرائيل.

وذكر الإليزيه أنّ ماكرون "أبدى مجدداً استعداده للمساهمة في استئناف الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، وشدد على أهمية تجنب الأعمال التي من شأنها "تأجيج دوامة العنف".

كما ناقش الزعيمان الوضع الإقليمي، خصوصاً التقدم الذي يحرزه البرنامج النووي الإيراني، في انتهاك للاتفاق الدولي الذي تم التوصل إليه في 2015.

وشدد الرئيس الفرنسي على أهمية إظهار "الحزم اللازم في مواجهة التطورات المقلقة بشكل متزايد وافتقار الإيرانيين إلى الشفافية" في هذا الملف، بحسب تعبير البيان.

وكان هجوم إطلاق نار، الجمعة الماضي، قد أسفر عن مقتل سبعة اشخاص وإصابة آخرين في القدس في منطقة نفيه يعكوف قرب كنيس يهودي، وتم تحييد المنفذ.