رئيس الحكومة الاسرائيلية ينطلق في زيارة الى باريس الخميس القادم

الدعوة وجهت الى نتنياهو خلال مكالمة هاتفية مع ماكرون بعد فوز نتنياهو بالانتخابات

ينطلق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الخميس في زيارة الى باريس يجتمع خلالها مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون . جاء هذا بحسب ما أفاد به مسؤول إسرائيلي كبير لموقع "والا"، والذي أشار الى أن الزيارة جاءت بعد دعوة من ماكرون خلال أول مكالمة هاتفية بينهما بعد فوز نتنياهو بالانتخابات.

واتفق الجانبان خلال المكالمة الهاتفية بينهما في حينه على مواصلة تعزيز العلاقات بين إسرائيل وفرنسا، وعلى مناقشة قضايا اقليمية مشتركة لكلا البلدين، على رأسها ايران. واستجاب نتنياهو الى الدعوة التي وجهت له خلال المكالمة الهاتفية.

وكانت المرة الأخيرة التي جرى فيها اجتماع بين رئيس حكومة إسرائيلي وماكرون في شهر تموز/يوليو الماضي، وذلك بعد وصول يائير لابيد الى باريس في زيارة رسمية. وعبر ماكرون في حينه عن دعمه لعملية تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية وقال إن "هذا سيعزز الاستقرار الاقليمي".

كما طالب ماكرون استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين وقال "لا يوجد بديل" وتابع متوجها للابيد:"يمكنك أن تصبح شخصية تاريخية من خلال استئناف عملية السلام. أنا أتفهم المعيقات، لكنني أعرف انه يمكنك الشخصية التي تقوم بذلك".

كما تحدث لابيد وماكرون في ذلك الاجتماع حول التوتر بين إسرائيل ولبنان والحرب في أوكرانيا.

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