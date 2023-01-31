الولايات المتحدة : "روسيا تنتهك اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية"

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: إن "روسيا لا تمتثل لالتزاماتها بموجب معاهدة (نيو ستارت) لتسهيل أنشطة التفتيش على أراضيها"

وجهت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، اتهامات لروسيا بانتهاك اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة، موضحة أن "موسكو تواصل رفض السماح بتفتيش منشآتها النووية".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: إن "روسيا لا تمتثل لالتزاماتها بموجب معاهدة (نيو ستارت) لتسهيل أنشطة التفتيش على أراضيها"، وأضاف في بيان أن "رفض روسيا تسهيل أنشطة التفتيش، يمنع الولايات المتحدة من ممارسة حقوق مهمة، بموجب المعاهدة، ويهدد جدوى الحد من الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا".

وأردف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بالقول إن "روسيا فشلت أيضا في الامتثال لالتزامات معاهدة (نيو ستارت) لعقد اجتماع للجنة الاستشارية الثنائية وفقا للجدول الزمني المنصوص عليه في المعاهدة".

وتنص المعاهدة، التي تعتبر الاتفاقية الوحيدة المتبقية التي تنظم أكبر ترسانتين نوويتين في العالم، على السماح لواشنطن وموسكو بإجراء عمليات تفتيش لمواقع أسلحة بعضهما البعض، ولكن بسبب جائحة كوفيد- 19، تم إيقاف د منذ عام 2020.

وكان من المقرر أن تجتمع اللجنة الاستشارية الثنائية بين البلدين في مصر في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لكن تم إلغاء الاجتماع فجأة، وألقت الولايات المتحدة باللوم على روسيا في هذا التأجيل، حيث قال متحدث باسم وزارة الخارجية إن القرار اتخذته روسيا "من جانب واحد".

وتفرض معاهدة "نيو ستارت" قيودا على عدد الأسلحة النووية العابرة للقارات التي يمكن أن تمتلكها كل من الولايات المتحدة وروسيا. وتم تمديدها آخر مرة في بداية عام 2021 لمدة 5 سنوات، مما يعني أن الجانبين سيحتاجان قريبا إلى البدء في التفاوض بشأن اتفاقية أخرى للحد من الأسلحة النووية.

وتقول وزارة الخارجية الأمريكية إنه بإمكان روسيا العودة إلى الامتثال الكامل للمعاهدة، إذا سمحت "بأنشطة التفتيش على أراضيها، مثلما فعلت لسنوات بموجب معاهدة نيو ستارت"، وكذلك تحديد موعد اجتماع اللجنة الاستشارية الثنائية. وقال المتحدث، إنه "لا يوجد ما يمنع المفتشين الروس من السفر إلى الولايات المتحدة وإجراء عمليات التفتيش".