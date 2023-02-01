الرئاسة الجزائرية: الرئيس عبد المجيد تبون يجري زيارة إلى روسيا في مايو/أيار المقبل

قالت الرئاسة، إن تبون "أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره فلاديمير بوتين، وتناولا من خلالها العلاقات الثنائية التي تربط البلدين"

أكدت الرئاسة الجزائرية، أمس الثلاثاء، أن الرئيس عبد المجيد تبون اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على زيارة موسكو سيجريها في مايو/ أيار المقبل.

وقالت الرئاسة في بيان لها، إن تبون "أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره فلاديمير بوتين، وتناولا من خلالها العلاقات الثنائية التي تربط البلدين، ولا سيما آفاق التعاون في مجال الطاقة".

وأضافت الرئاسة أنه "تطرق الرئيسان أيضا إلى الاجتماع المرتقب للجنة المختلطة الكبرى الجزائرية-الروسية (لم تحدد موعده)، كما اتفقا أيضا على زيارة الدولة التي سيؤديها السيد رئيس الجمهورية إلى روسيا الاتحادية في شهر مايو/أيار المقبل".

وكان الكرملين قد كشف، أن بوتين ونظيره الجزائري "أجريا محادثة هاتفية، أكدا خلالها الاستعداد للعمل بصيغة (أوبك+) وفي إطار منتدى مصدري الغاز"، فيما سبق للرئيس الجزائري أن أكد في لقاء مع وسائل أعلام محلية أنه سيزور موسكو، وبان بلاده لها علاقات جيدة مع جميع الدول، بما فيها الولايات المتحدة والصين.