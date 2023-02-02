نتنياهو يسافر الى باريس للقاء ماكرون: "ايران ستكون موضوعنا المركزي"

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسافر إلى فرنسا حيث سيلتقي بالرئيس إيمانويل ماكرون

وصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، إلى فرنسا حيث سيلتقي بالرئيس إيمانويل ماكرونومن المتوقع ان يناقش الطرفاق الملف الإيراني والجهود المشتركة لمحاربة عدوانها وسعيها لامتلاك أسلحة نووية.

وقال نتنياهو قبل السفر "سأغادر الآن للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسيكون الموضوع الرئيسي لمحادثاتنا بالطبع إيران والجهود المشتركة لمحاربة عدوانها وسعيها للحصول على أسلحة نووية".

واضاف نتنياهو انه سبلتقي أيضًا بممثلي الجالية اليهودية وممثلي مجتمع الأعمال في فرنسا المهتمين بالاستثمار في دولة إسرائيل.

وقال انه في الوقت نفسه، "نواصل توسيع دائرة السلام. بعد سنوات من الاجتماعات السرية وزيارتي التاريخية إلى تشاد، كان اليوم يومًا تاريخيًا آخر - مع رئيس تشاد افتتحنا السفارة التشادية في إسرائيل، وسنواصل توسيع دائرة السلام وتعميقها مع الدول الأخرى، القريبة والبعيدة.

وحضر رئيس الورزاء بنيامين نتنياهو الخميس، مراسم افتتاح السفارة التشاديةفي تل أبيب حيث ألقى كلمة ترحيبية جا فيها: "هذه لحظة تاريخية تتواصل على مدى سنوات من الاتصالات التي قمت خلالها أيضا بزيارة تشاد. نحن نعزز صداقتنا في مجالات الأمن من أجل السلام والازدهار. أجرينا محادثات ممتازة أمس. السفارة الجديدة ستعزز علاقاتنا بشكل أكبر. أهنئك وآمل أن أراك قريبًا في تشاد".