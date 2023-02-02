وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي نير بركات يلتقي في لندن بأعضاء البرلمان البريطاني

الوزير بركات: "العلاقات مع إنجلترا استراتيجية - سنعززها من خلال تطوير الاتفاقية التجارية"

التقى وزير الاقتصاد والصناعة نير بركات، اليوم الخميس، بأعضاء البرلمان البريطاني في إطار زيارة عمل رسمية إلى لندن.

التقى الوزير بركات مع اللورد إريك بيكلز، رئيس أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين، والسيد ستيفن كراب، عضو البرلمان من حزب المحافظين، كجزء من أول زيارة عمل للوزير إلى بريطانيا العظمى.

وفي وقت لاحق، التى الوزير أيضا بممثلي حزب العمال، وعضو البرلمان ستيفن مكابي، وكذلك مايكل روبين، الرئيس التنفيذي لشركة يديدي إسرائيل. وشاركت سفيرة إسرائيل في إنجلترا تسيبي حوتوبلي في الاجتماعات.

وختم الوزير نير بركات بالقول: "سعدت بلقاء أصدقاء إسرائيل في البرلمان البريطاني والتحدث معهم حول سبل تعزيز العلاقة بين إسرائيل وإنجلترا". وأضاف ان "العلاقات بين إسرائيل وإنجلترا هي علاقات استراتيجية ونحن نعتزم تقويتها من خلال تطوير الاتفاقية التجارية بين البلدين. سيحمل هذا أخبارًا جيدة للاقتصاد الإسرائيلي والاقتصاد البريطاني وسيكون جيدًا لكلا البلدين".