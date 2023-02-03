إيران في المركز: رئيس الوزراء نتنياهو يلتقي في باريس بالرئيس ماكرون

تناول الجزء الرئيسي من لقائهما، الذي استمر قرابة ثلاث ساعات، طموح إيران في الحصول على أسلحة نووية وقضايا إقليمية ودولية

التقى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس (الخميس)، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، وتناول الجزء الرئيسي من لقائهما، الذي استمر قرابة ثلاث ساعات، طموح إيران في الحصول على أسلحة نووية وقضايا إقليمية ودولية.

وشدد ماكرون في قصر الإليزيه على دعم فرنسا لإسرائيل في "الحرب ضد الإرهاب" - لكنه دعا إلى تجنب الخطوات التي يمكن أن تغذي دوامة العنف.

ويأتي لقاء الزعيمين على خلفية تعليق المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية، وحاجة إسرائيل إلى حشد الدول الغربية ضد إيران وتباعياتها في المنطقة.

وأكد نتنياهو في بيان أدلى به قبل مغادرته إلى باريس أن "القضية الأساسية التي ستقف في حديثنا هي بالطبع إيران والجهود المشتركة لمحاربة عدوانها وسعيها للحصول على أسلحة نووية". وشدد نتنياهو خلال حديثهما على ضرورة تعزيز الردع ضد إيران، ودعا إلى فرض عقوبات كبيرة على النظام في طهران وإدراج الحرس الثوري في قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.

وبحسب بيان صادر عن مكتب الرئاسة الفرنسي، انتقد ماكرون بشدة افتقار إيران للشفافية بشأن الملف النووي. علاوة على ذلك، حذّر ماكرون من أنّ المساعدة والدعم العسكريين اللذين تقدمهما إيران لروسيا، والذي يشمل طائرات مسيّرة إيرانيّة الصنع تساعد القوات الروسية على القتال في ساحة المعركة في أوكرانيا - "يعزلها أكثر فأكثر ويعرضها لعقوبات إضافية".

LUDOVIC MARIN / AFP نتنياهو وماكرون

وتناول الطرفان أيضًا القضية الفلسطينية - ودعا الرئيس ماكرون إلى تجنّب الخطوات التي قد تؤدي إلى تصعيد الأوضاع. بالإضافة إلى ذلك، عرض مساعدته في إحياء الحوار بين إسرائيل والفلسطينيين. وفقا لتقرير في وكالة أسوشيتد برس، يعتزم نشطاء مؤيدون للفلسطينيين تنظيم مظاهرة في باريس يوم السبت احتجاجا على زيارة نتنياهو وكذلك "تدهور" أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

كما بحث نتنياهو القضايا الإقليمية مع نظيره الفرنسي، مع التركيز على الوضع في لبنان. علاوة على ذلك، ناقشوا فرص توسيع دائرة السلام.