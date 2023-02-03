وفاة مصمم الأزياء الإسباني باكو رابان في فرنسا عن عمر ناهز 88 عاما

رئيس قسم الجمال والموضة: "من غيره يمكن أن يلهم الموضة الباريسية للمطالبة بالفساتين البلاستيكية والمعدنية؟ من غير باكو رابان يمكنه أن يحلم بعطر يسمى كالاندري"

توفي مصمم الأزياء الإسباني باكو رابان، المشهور بفساتينه المعدنية، اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 88 عاما في بريتان بفرنسا، وأكدت مجموعة"بويتش" (Puig) الكاتالونية، مالكة العلامة التجارية التي تحمل اسمه في بيان ما كانت أوردته صحيفة "تلغرام" الإقليمية عن وفاة المصمم، وأوضح متحدث لوكالة فرانس برس أن المصمم توفي في قرية بورتسال حيث كان يقيم.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة مارك بويج في بيان : "رابان شخصية أزياء رئيسية، كانت رؤيته جريئة وثورية واستفزازية، تنقلها جمالية فريدة. سيظل مصدرًا مهمًا للإلهام لأزياء Puig وفرق العطور، الذين يعملون معًا باستمرار للتعبير عن الرموز الحديثة بشكل جذري من قبل السيد باكو "

من جانبه أشاد رئيس قسم "الجمال والموضة" في بويغ خوسيه مانويل ألبيسا بـ "الروح الراديكالية والمتمردة" للمصمم. وأضاف: "من غيره يمكن أن يلهم الموضة الباريسية للمطالبة بالفساتين البلاستيكية والمعدنية؟ من غير باكو رابان يمكنه أن يحلم بعطر يسمى كالاندري - الكلمة تعني" شبك السيارة "- وأن يصنع أيقونة للأنوثة الحديثة؟"

طوال مسيرته المهنية، برز مصمم الأزياء ، الذي مارس الباطنية بجد، في عدد من التصريحات الغريبة والتنبؤات الخطرة. في عام 1999 ، على سبيل المثال ، أعلن في أحد كتبه عن تدمير باريس بسقوط محطة مير ، بناءً على قراءة شخصية للغاية لنبوءات نوستراداموس، وفي العام نفسه، توقفت الدار عن نشاطها في تصميم الأزياء الراقية لإعادة التركيز على الملابس الجاهزة. بالتدريج ، واصلت باكو رابان الظهور في لجان تحكيم مهرجان الأزياء.

ولد باكو رابان في 18 فبراير/شباط من عام 1934 في بلاد الباسك الإسبانية، في سان سيباستيان حيث كانت والدته في كريستوبال بالنسياغا، تخرج باكو رابان - واسمه الحقيقي فرانسيسكو رابانيدا كويرفو - من الفنون الجميلة في باريس، قسم الهندسة المعمارية.

أطلق جنود فرانكو النار على والده، الجنرال رابانيدا بوستيجو، الذي قاد حامية غيرنيكا، في عام 1936. وفي عام 1939، لجأت العائلة إلى فرنسا. بدأ حياته المهنية من خلال صنع الإكسسوارات والمجوهرات وربطات العنق والأزرار التي قدمها لديور وسان لوران وكاردان. قبل الشروع في الموضة ، عليك أن تجعلها تنبض بالحياة بما يتماشى مع المواد والتقنيات الجديدة.