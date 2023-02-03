قناة فرنسية توقف صحافيا مغربيا بسبب عبارة "الصحراء المغربية" وتفتح تحقيقا داخليا في الموضوع

لا تصف وسائل الإعلام الفرنسية عادة في تغطياتها الإخبارية الصحراء بـ"المغربية"، ويطالب المغرب منذ مدة فرنسا بالخروج من المنطقة الرمادية،

قالت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مصادر معنية بالتحقيق الذي تجريه القناة الفرنسية BFMTV، أن الصحافي المغربي رشيد المباركي يغيب عن شاشة قناة BFMTV منذ منتصف شهريناير/كانون الثاني المنصرم، بعد الاشتباه في حدوث تأثير خارجي، أثناء الحديث عن المواضيع المتعلقة بالمغرب، وقررت على إثر ذلك إيقافه عن العمل" يأتي ذلك بعد"عشرات المحتويات المشبوهة تدفع الإدارة إلى التساؤل عن أصل الموضوعات المرتبطة بالمغرب أو السودان أو الأوليغارشية الروسية أو حتى منتقدي قطر".

وأضاف المصدر ذاته أنه "تم بث الصور والملاحظات التي لم تتبع دوائر التحقق المعتادة خلال برنامج Le Journal de la nuit وهو برنامج إخباري تلفزيوني يبث من منتصف الليل، مما أدى إلى الاشتباه في واحدة أو أكثر من عمليات التأثير".

وأكد المباركي لموقع "بوليتيكو" أنه استعان "بمعلومات حصل عليها من مصادره" والتي "لم تتبع بالضرورة مسار الكتابة المعتاد"، ونفى أن يكون قد قصد أي شيء، وقال "كانت المعلومات صحيحة وتم التحقق منها، أنا أقوم بعملي. (...) أنا لا أستبعد أي شيء، ربما تعرضت للخداع، لم أشعر أن هذا هو الحال أو أنني كنت أشارك في عملية".

وفي الوقت الحالي، ترفض إدارة BFMTV التعليق على إمكانية وجود أي تدخل أجنبي محتمل، واكتفت بالقول إنها مستعدة لاتخاذ "جميع الإجراءات القانونية والقضائية والفردية والتنظيمية إذا لزم الأمر، وفقًا لنتائج هذا التحقيق".ونقلت صحيفة "لوباريزيان"، عن أحد أعضاء هيئة تحرير القناة قوله إنه "تم الاستماع إلى الأشخاص الذين يعملون معه (المباركي). يتم مراقبة جميع الحلقات الليلية لمعرفة عدد المرات التي حدث فيها ذلك".

وقامت القناة باستبدال المباركي، بتوماس جوبيرت لاتشيط برنامج ، Le Journal de la nuit في انتظار نتائج التحقيق.

وكان المباركي قد تطرق خلال البرنامج لموضوع حول منتدى اقتصادي نظم بين المغرب وإسبانيا في يونيو/حزيران المنصرم، وقال إن هذا المنتدى "تحقق بفضل دفء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ اعتراف إسبانيا بالصحراء المغربية".

ولا تصف وسائل الإعلام الفرنسية عادة في تغطياتها الإخبارية الصحراء بـ"المغربية"، ويطالب المغرب منذ مدة فرنسا بالخروج من المنطقة الرمادية، وعدم الاكتفاء بدور الملاحظ، وتبني موقف إيجابي من مقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة عام 2007، على غرار العديد من الدول الأوروبية الأخرى.