محكمة أمريكية تصدر قرارها بشأن إيلون ماسك بعد اتهامه بالاحتيال

حاول ماسك والاثنين الماضي، أن يقنع المحكمة بأن التغريدات الشهيرة التي نشرها في 2018 بشأن رغبته في إخراج الشركة من البورصة،

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن محكمة أمريكية قد برأت الملياردير إيلون ماسك من اتهامات بالاحتيال وجهت له إثر تغريدة عن أسهم "تسلا" للسيارات الكهربائية، أكد فيها أنه حصل على "تمويل مضمون" لتحويل الشركة إلى كيان خاص.

وحاول ماسك والاثنين الماضي، أن يقنع المحكمة بأن التغريدات الشهيرة التي نشرها في 2018 بشأن رغبته في إخراج الشركة من البورصة، لم تكن مضللة أو احتيالية، على عكس اتهامات المستثمرين الذين يقولون إنهم خسروا ملايين الدولارات بسببها.

https://twitter.com/i/web/status/1621653950947799042 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وبعد ما يقرب من ساعتين من المداولات، وجدت الهيئة المكونة من 9 أشخاص أن المستثمرين الذين رفعوا القضية فشلوا في إثبات ادعاءاتهم ضد ماسك أو شركة السيارات الكهربائية التي يديرها.

وكان من الممكن أن يدفع مالك "تسلا" و"تويتر"، مليارات الدولارات في شكل تعويضات لحاملي أسهم الشركة العملاقة للسيارات الكهربائية، إذا رأت هيئة المحلفين في المحكمة التي نظرت القضية في سان فرانسيسكو أنه مسؤول عن التضليل المزعوم من قبل المستثمرين.