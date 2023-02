محكمة أمريكية تصدر قرارها بشأن إيلون ماسك بعد اتهامه بالاحتيال

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن محكمة أمريكية قد برأت الملياردير إيلون ماسك من اتهامات بالاحتيال وجهت له إثر تغريدة عن أسهم "تسلا" للسيارات الكهربائية، أكد فيها أنه حصل على "تمويل مضمون" لتحويل الشركة إلى كيان خاص.

وحاول ماسك والاثنين الماضي، أن يقنع المحكمة بأن التغريدات الشهيرة التي نشرها في 2018 بشأن رغبته في إخراج الشركة من البورصة، لم تكن مضللة أو احتيالية، على عكس اتهامات المستثمرين الذين يقولون إنهم خسروا ملايين الدولارات بسببها.