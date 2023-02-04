تقرير : الرئيس الأمريكي يخلف وعده ويصحح المسار مع السعودية

أكدت الشبكة أن "عدم وجود متابعة لتعهدات بايدن بدأ في إحباط بعض المشرعين في الكونغرس، الذين يشعرون بالقلق من أن القيادة السعودية"

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم السبت، نقلاً عن مصادر في إدارة البيت الأبيض والكونغرس الأمريكي، أن الرئيس جو بايدن تراجع عن تعهده بمعاقبة السعودية على أثر خفض إنتاج النفط؛ وذلك لحاجة واشنطن إلى علاقات جيدة مع الرياض.

وبحسب "سي إن إن" قالت المصادر، إنه وبعد عدة أشهر من وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن السعودية ستعاني من "عواقب" بعد خفض "أوبك+" للإنتاج، لكن ليس لدى إدارة بايدن أي خطط لاتخاذ خطوات استباقية للمعاقبة، فضلاً عن إعادة توجيه موقف الإدارة بشكل كبير مع السعودية.

وأضافت المصادر: "الآن وبعد ما يقرب من شهر من انعقاد الدورة الجديدة للكونغرس، لم يستمع المشرعون بعد من مسؤولي الإدارة إلى إطلاق مراجعة منسقة للعلاقة الأمريكية السعودية، رغم التصريحات المتكررة خلال الأشهر القليلة الماضية من قبل البيت الأبيض بأن مدخلات الكونغرس سيكون أساسياً في مثل هذا التقييم".

وأكدت الشبكة أن "عدم وجود متابعة لتعهدات بايدن بدأ في إحباط بعض المشرعين في الكونغرس، الذين يشعرون بالقلق من أن القيادة السعودية، ومن ضمنها حاكمها الفعلي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على وشك المضي بعيداً بعد حلقة "أوبك+" الخريف الماضي دون دفع ثمن".

واعتبرت أن "التغيير الظاهر من جانب بايدن يؤكد حقيقة أنه رغم التوترات الخطيرة في العلاقة الأمريكية السعودية التي ظهرت في بعض الأحيان إلى الرأي العام، كما حدث في الخريف الماضي، فإنه في نهاية المطاف، لا يزال الحفاظ على العلاقات الودية مع المملكة ضرورياً للمصالح الأمنية في الولايات المتحدة".

وكان قد هاجم البيت الأبيض الأمريكي، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الحكومة السعودية بشأن تمسكها بقرار خفض إنتاج النفط. واعتبر البيت الأبيض في تصريحات لمتحدث مجلس الأمن القومي جون كيربي، أن السعودية "يمكن أن تحاول التلاعب أو تحويل الانتباه، لكن الوقائع واضحة". بحسب ما نشر موقع "العربية" السعودي للأنباء.

واتفق أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشركاؤهم في إطار تحالف "أوبك+"ـ، أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على خفض كبير في حصص الانتاج ما أثار غضب الولايات المتحدة التي أكدت أن "القرار سيضر الدول التي تعاني أصلا من ارتفاع أسعار الخام".