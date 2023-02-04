الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على شركات مراقبة صينية، بسبب تعاملها مع قوات الأمن الإيرانية

مساعدة الأمن الإيراني تضع شركات صينية بمواجهة عقوبات أميركية

قال مسؤولون أميركيون، السبت، إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات جديدة على شركات المراقبة الصينية، بسبب تعاملها مع قوات الأمن الإيرانية، إذ باتت طهران تعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا، لقمع الاحتجاجات المندلعة منذ سبتمبر. بحسب ما نشر موقع الشرق اليوم السبت.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن المسؤولين قولهم، إن السلطات الأميركية تجري مناقشات متقدمة بشأن العقوبات، إذ ركزت على شركة "Tiandy Technologies"، المختصة بتصنيع معدات المراقبة ومقرها مدينة تيانجين بشرق الصين، والتي باعت منتجاتها إلى وحدات من "الحرس الثوري" الإيراني.

وأضاف المسؤولون أن وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين تدرسان فرض عقوبات على شركة "تياندي"، وحال تمت تلك الخطوة، فقد تتعرض الشركة لخطر الانقطاع عن النظام المالي الأميركي، وتعطيل قدرتها على ممارسة الأعمال التجارية بالدولار الأميركي.

كما تدرس واشنطن ما إذا كانت شركة "Zhejiang Uniview Technologies Co"، وهي مزود صيني كبير آخر مقرها في هانجتشو، قد باعت أدوات مراقبة للقوات الإيرانية.

الصحيفة نقلت عن موزع الشركة في إيران، إن منصة المراقبة الخاصة بشركة "تياندي"، التي تجمع بين كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة والتعرف على الوجه وغيرها من القدرات التحليلية المتطورة "بيعت إلى وحدات من الحرس الثوري وقوات الباسيج شبه العسكرية في بلدات خارج طهران".

من جانبها، قالت جماعات حقوق الإنسان إن الشرطة الإيرانية بدأت في استخدام تقنية مراقبة متطورة بالاشتراك مع رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية، وذلك لمواجهة الاحتجاجات.