لقاء خاص مع رئيس حركة تقرير مصير القبائل في الجزائر: "نحن والشعب الإسرائيلي أصدقاء"

لو كان الإرهاب من ناحية فلسفية مقبولا كوسيلة من أجل الحصول على الاستقلال لربما اخترنا الإرهاب والعنف، لكننا اتخذنا قرارا بالسلمية لذلك نحن ندين أي عنف.

استضافت قناة i24news باللغة العربية مؤسس ورئيس منظمة الماك السياسية التي تسعى إلى تقرير مصير القبايل في شمال شرق الجزائر فرحات مهني وهو الرئيس الحالي لما يُعرف في نطاق أنصارها بالحكومة المؤقتة لدولة القبايل المنتظرة.

وفي مستهل الحوار قال فرحات مهني: " أنا لست مهما، أنا طفل من حرب الجزائر، والدي قاتل من أجل استقلال الجزائر، من أجل حرية شعب القبائل. ترعرت ودرست في البلاد وحصلت على اللقب في العلوم السياسية، وكنت ولا زلت رجل ثقافة أعشق الغناء، والشعر والموسيقى. وفي العام 2001 حين اطلقت الجزائر النار على أطفالنا الذين تظاهروا تظاهرة سلمية قررت ألا تنتظر منطقة القبايل أي شيء من الجزائر، وألا تنخرط في الجزائر ولكن أن تأخذ مصيرها بيدها. ويضيف "عبر الماك بدأنا نطالب بحكم ذاتي". وفي العام 2010 أسسنا الحكومة القبايلية المؤقتة ورأينا أن مطالبة الحكم الذاتي لم تنجح وبدأنا نطالب بحق تقرير مصير القبائل والقبائل في وسط الشمال الجزائري لديها 300 كم من الحدود مع البحر المتوسط، وهي إلى الشرق من العاصمة الجزائر. مائتين وخمسين كم مربع من الأرض. 12 مليون مواطن، ثمانية مليون في منطقة القبايل، وفي الجزائر العاصمة وخارج الجزائر. منطقة القبائل كانت مستقلة قبل الاستعمار الفرنسي وحينما أُسست الجزائر بقرار فرنسي في العام 1839 منطقة القبائل كانت مستقلة وفي الخارطة الجغرافية كان واضحا أنه توجد المنطقة الفرنسية ومنطقة القبايل ولاحقا ضمت الجزائر تلك المنطقة دون أن تعترف القبايل بهذا الضم.

وفي سؤال للمحاورة لورين وهبة حول صحة الادعاء بأن معظم سكان الجزائر كأهل القبايل هم من الأمازيغ ومع ذك فلا يضيرهم الانخراط بدولة الجزائر، قال مهني:

كل الشمال الأفريقي هم أمازيغ، كما أن مواطني أوروبا الجنوبية هم لاتينيون، كما أن الأمريكيين في الشمال هم أنجلوساكسون، والألمان هم سلاف. هناك عدة شعوب أمازيغية حين نتحدث عن الأنجلوساكسونية النرويجيون والسويديون جميعهم من الأنجلوساكسون لكنها شعوب مختلفة وهكذا نحن. شعب القبائل هو الأكبر بين أولئك (الطوارق وغيرهم) وهو الشعب الوحيد المبني على تاريخ من الثقافة الوطنية.

وصفت الحركة بأنها حركة تحرير وتقرير مصير القبائل ولكن الجزائر تصفكم بأنكم عملاء وتتعاملون مع الجانب الإسرائيلي، كيف ترد على ذلك؟

هم لديهم الحظ أننا لا نقاتل عسكريا ولكن سلميا. نحن لسنا كالبوليساريو التي تسلحه الجزائر لكي يقاتل من أجل حقوق تريدها الجزائر. يتهموننا بأننا إرهابيون لأننا نطالب بنفس الحقوق التي تدعمها الجزائر بالنسبة للبوليساريو ومع ذلك البوليساريو يرفعون السلاح ونحن لا نفعل ذلك. الجزائر هي دولة إرهابية. الجزائر تمول الإرهاب ..كل ما حدث من إرهاب في منطقة الساحل كان بمباركة الجزائر. نحن شعب سلمي يستند إلى القانون الدولي في تقرير مصيره ولا نريد أكثر من ذلك.

هل لكم علاقة بدولة إسرائيل؟

لقد أرسيت علاقات خارجية تختلف عن علاقات الجزائر.. شعب إسرائيل ودولة إسرائيل هو شعب صديق تمت شيطنته في الجزائر. نحن لا نريد أن نتبنى الموقف الجزائري لأن الموقف الجزائري غير صحيح. عند نشأة الحكومة المؤقتة للقبائل قمنا بزيارة استغرقت 5 أيام في شهر أيار من العام 2012 رسمية إلى القدس، والتقينا بالمسؤولين الإسرائيليين بما في ذلك نائب رئيس الكنيست الذي كان انذاك داني دانون. وتم الترحيب بنا. صداقتنا مع إسرائيل وشعب إسرائيل ليست جديدة وسنستمر باعتبار إسرائيل دولة صديقة. هذا شعب عانى على مدار العصور ويقاتل من أجل الحفاظ على استقلاله وعلى دولته.

ما هو موقفم من القضية الفلسطينية؟

نحن تابعين لكل تقارير الأمم المتحدة من أجل تقرير مصير الشعوب. الأمم المتحدة هي التي تحدد ما يليق في هذا السياق. نحن مع حق الشعوب في تقرير مصيرها..وإذا ما دعم الفلسطينيون هذا الحق بشكل سلمي نحن إلى جانبهم.

وكيف تنظر إلى الفصائل الفلسطينية التي تنفذ هجمات ضد إسرائيل؟

لو كان الإرهاب من ناحية فلسفية مقبولا كوسيلة من أجل الحصول على الاستقلال لربما اخترنا الإرهاب والعنف، لكننا اتخذنا قرارا بالسلمية لذلك نحن ندين أي عنف.