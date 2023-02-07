بعد زيارته إسرائيل والسلطة: رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية يحذر من اندلاع انتفاضة ثالثة

وكان المسؤول الأمريكي زار المنطقة قبل أسبوعين واجتمع مع مسؤولين في إسرائيل والسلطة

حذر رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA ويليام برنس خلال زيارته قبل أسبوعين الى إسرائيل والسلطة الفلسطينية، من أن الوضع الهش في المنطقة والعنف المتصاعد بين الأسرائيليين والفلسطينيين يمكن أن يؤدي الى اندلاع انتفاضة ثالثة.

وتطرق في ظهور نادر بجامعة جورج تاون قبل عدة أيام ، لزيارته الى إسرائيل واجتماعه مع رئيس الخكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن :"مباحثاتي مع القادة جعلتني أشعر بالقلق. لقد كنت ديبلوماسيا كبيرا خلال فترة الانتفاضة الثانية، ومثل زملائي في مجتمع الاستخبارات، أنا قلق. نرى اليوم تذكيرا غير سار لبعض الحقائق التي رأيناها آنذاك. جزء من مسؤولية CIA هو العمل عن قرب قدر الأمكان مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والفلسطينية، لمنع انتشار العنف, والتي رأينا حجمها خلال الأسابيع الأخيرة. سيكون هذا تحديا كبيرا".

وفي تعليقه حول الشرق الأوسط وسياسة الولايات المتحدة قال برنس :"الدرس الأكبر الذي تعلمته من سنواتي بالشرق الأوسط هو التواضع. في كثير من الأحيان كنا نتشارك بالتفكير بأننا قادرين ويمكننا تغيير منطقة في العالم لم نفهمها جيدا دائما. هذه ليست حجة ضد محاولة الولايات المتحدة ممارسة نفوذها. ربما يمكننا فك الارتباط بالشرق الأوسط، لكن يوجد للمنطقة صفة سيئة تبقينا متورطين" وأضاف برنس في نظرة الى عام 2023 بأن الشرق الأوسط سيعود ويكون "تحديا معقدا لصانعي السياسة الأمريكيين".

وتطرق برنس الى الاحتجاجات في ايران وقال :"جزء من التحديات في الشرق الأوسط موجود في ايران-النظام الايراني، الاحتجاجات وشجاعة المتظاهرين، خصوصا النساء، اللواتي مللن من الفساد، القمع السياسي والقيود، كل هذا غير مرتبط بالأمريكيين، انما بالايرانيين ومستقبلهم".وقال برنس إن الكثير من الطائرات المسيرة التي تستخدمها روسيا في أوكرانيا من انتاج إيراني.