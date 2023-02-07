وفد سوداني رفيع يصل إسرائيل هذا الأسبوع لمناقشة دفع اتفاقية السلام بين البلدين

وكان وزير الخارجية الاسرائيلي اجرى زيارة الى الخرطوم قبل اسبوعين لدفع الاتفاق

وفد سوداني يضم مسوؤلين كبار من قبل الحكومة السودانية سيصل إسرائيل هذا الاسبوع، حيث يأتي بعد الزيارة التي أجراها وزير الخارجية الإسرائيلية ايلي كوهين الى الخرطوم قبل أسبوعين واجتمع خلالها مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ووزير الخارجية وممثلين آخرين.

سيجري الوفد السوداني بحسب "واينت" محادثات ونقاشات حول تفاصيل اتفاق السلام الذي يجري تشكيله لدفع العلاقات بين البلدين، وسيرأس الوفد جنرال أو وزير سوداني.

وكان كوهين استعرض خلال زيارته الى الخرطوم مسودة اتفاقية السلام بين إسرائيل والسودان، وصرح بعد عودته إنه من المتوقع أن يوقع هذا العام. مراسم التوقيع من المتوقع أن تتم بعد انتقال السلطة الى حكومة مدنية. وفي حال جرى هذا التوقيع ستكون السودان الدولة الرابعة التي تقوم بتطبيع علاقاتها في إطار الاتفاقيات الابراهيمية بعد دولة الامارات العربية، البحرين والمغرب.

خلال النقاشات بين البعثات طرح وزير الخارجية كوهين الرغبة الإسرائيلية بالمساعدة بالجهود لتطوير السودان بعدد متنوع من المجالات بينها الأمن، الغذاء، إدارة الموارد المائية، الزراعة وغيرها، واستعرض كوهين أمام مستضفيه خطة المساعدات لوزارته والتي ستتركز بعدد من المشاريع وبناء القدرات في مجالات المساعدة الانسانية وتنقية المياه والطب العام".